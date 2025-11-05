Citações na prova de redação do Enem: como usar e o que evitar

Com o primeiro dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) se aproximando, os estudantes entram na reta final da preparação para a temida prova de redação. Para isso, eles aprimoram seu repertório com conhecimentos de áreas como sociologia, filosofia, atualidades e até mesmo citações.

Como é avaliada a redação do Enem?

A professora de Redação Fernanda Nascimento, do Colégio GGE, explica que o Enem avalia a produção textual de acordo com cinco competências, que podem atingir até 200 pontos cada, totalizando a nota 1000.

São elas:

Competência 1: Domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa;

Domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa; Competência 2: Compreensão da proposta de redação e aplicação de conhecimentos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa;

Compreensão da proposta de redação e aplicação de conhecimentos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa; Competência 3: Seleção, relação, organização e interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

Seleção, relação, organização e interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista; Competência 4: Demonstração de conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

Demonstração de conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação; Competência 5: Elaboração de proposta de intervenção para o problema abordado, que respeite os direitos humanos.

Fernanda ressalta que a segunda e a terceira competências que vão avaliar o repertório sociocultural dos candidatos. “Se o conteúdo está relacionado ao tema e é usado de forma pertinente, isso é importante, pois fortalece a argumentação, já que o tira da perspectiva pessoal individual e traz uma argumentação fortalecida por outras vozes”, explica.

Como as citações podem ser utilizadas no Enem?

Assim como as outras áreas do conhecimento - como atualidades -, as citações serão avaliadas pela segunda e pela terceira competências na prova do Enem, pontua Fernanda.

Segundo a professora, não existe um ponto fixo para inserir a citação, mas ela é frequentemente usada para abrir o texto ou reforçar um argumento. “Geralmente, aparece no desenvolvimento da tese, logo no início do texto; ou nos parágrafos de desenvolvimento, para confirmar o tópico frasal — que é a ideia central do parágrafo”, explica.

Leia Também Enem 2025: professora lista prováveis eixos temáticos da Redação

Fernanda ressalta que não há um número máximo de citações permitido, mas alerta para o excesso. “O texto não pode ser composto apenas pela voz de outros autores. Ele precisa refletir o pensamento do aluno. O ideal é manter o equilíbrio e, sempre que possível, trazer referências de outras áreas do conhecimento para enriquecer a argumentação e demonstrar repertório”, explica.

A especialista reforça que o estudante deve usar apenas referências que realmente domina. “Se o aluno não conhece bem uma obra ou teoria filosófica, o ideal é não citar. Existem outras alternativas que ele pode trazer para o texto que são tão valiosas quanto uma citação”, orienta.

“O aluno pode trazer um filme, uma reportagem que ele assistiu, um documentário, um contexto histórico e correntes literárias”, exemplifica. “O mais importante é que ele conheça o que ele está apresentando para ele conseguir desenvolver de forma aprofundada.”

A professora orienta que o estudante planeje o repertório de acordo com eixos temáticos: “Por exemplo, pensar no grande bloco ‘meio ambiente’ e escolher três ou quatro ideias que podem ser desenvolvidas. Nesse caso mesmo poderíamos aplicar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU [Organização das Nações Unidas].”

Pode usar citação coringa na redação do Enem?

A professora também pede cuidado ao aplicar os conhecimentos na prova discursiva e desaconselha o uso das chamadas citações coringa: “Repertórios que foram engessados ao longo do tempo viram uma estrutura decorada para os alunos utilizarem em qualquer tema. É um elemento que não se conecta direito com o tema e que a gente vê aparecer em várias redações porque virou uma forma.”

Além disso, Fernanda afirma que, ao utilizar a citação coringa, o candidato corre o risco de não conseguir se aprofundar e, consequentemente, não atingir os 200 pontos das competências 2 e 3. “Dificulta o processo porque a argumentação em geral fica superficial. Então, a ideia é não usar. Existem outros recursos que são mais interessantes, até mesmo usar o texto motivador”, complementa.

“O aluno não deve usar citações coringas nas redações do Enem nem no SSA [Sistema Seriado de Avaliação]”, reforça a professora.

Temas da redação do Enem dos últimos 10 anos

2024 - Desafios para a valorização da herança africana no Brasil

2023 - Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil

2022 - Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil

2021 - Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil (tema do Enem impresso e digital)

2020 - O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira (tema do Enem impresso)

2020 - O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil (tema do Enem digital)

2019 - Democratização do acesso ao cinema no Brasil

2018 - Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na Internet

2017 - Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil

2016 - Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil

2015 - A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

O que levar e o que não levar para o Enem?



