Enem 2025: Saiba quais são os assuntos que mais caem no primeiro dia, na prova de Linguagens e Ciências Humanas

Falta menos de um mês para o Enem 2025, principal forma de ingresso no Ensino Superior no Brasil. No primeiro dia do exame os estudantes respondem à prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de produzirem uma redação.

No período que antecede o exame, professores orientam os principais assuntos que caem na prova, além de elencar dicas para realizar as questões de forma mais tranquila e assertiva. Saiba mais nesta matéria.

Prova de Linguagens

A professora de Língua Portuguesa Katilini Oliveira, do Colégio GGE, destaca que as questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias exigem compreensão: “Está além da superfície do texto. O candidato lê o texto e desvenda a tese do do autor. Mas é mais que isso, são os argumentos que sustentam essa tese e todos os mecanismos linguísticos que existem.”

Ela afirma também que a prova é repleta de textos de gêneros variados: “Caem os que são estudados na escola, como artigo de opinião, artigo científico, notícia, texto publicitário, a charge, o cartum, a tirinha, o poema, a música, a pintura, o texto em prosa”, detalha.

Segundo Katilini, frequentemente caem no Enem questões sobre saúde física e mental. “Sempre caem porque a prova fala de linguagem corporal, e a linguagem corporal não é somente educação física. Ela envolve também a questão sociocultural, a contribuição sociocultural, através das danças”, explica.

Além disso, chama a atenção para a abordagem dos impactos das tecnologias de comunicação e informação, como as redes sociais: “Quais são os benefícios e o que se contrapõe a esses benefícios.”

Katilini orienta também a leitura do enunciado para entender o comando da questão antes de começar a ler o texto. “Ler o enunciado, grifar aquele trecho chave, sobretudo no enunciado grande, e só então ler o texto”, explica o passo a passo.

Prova de História

Filipe Domingues, professor de História do GGE, afirma que a prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias do Enem foca em interpretação e análise crítica de textos e imagens: “O examinador quer saber se o aluno compreende contextos históricos, sociais e geográficos, relaciona causas e consequências, lê gráficos, mapas e charges e aplica conceitos (como cidadania, trabalho, cultura, ética, território). Mais que decorar, o aluno precisa ler, comparar e interpretar para resolver problemas a partir das fontes apresentadas”, explica.

De acordo com o professor, em História do Brasil, o Enem costuma concentrar suas questões nos períodos da Colônia, da Era Vargas e da Ditadura Militar. No assunto Brasil Colônia, ele orienta que o estudante priorize “o estudo do sistema colonial e do pacto metropolitano, das formas de trabalho escravo indígena e africano, da economia açucareira e da mineração no século XVIII, das reformas pombalinas e dos movimentos nativistas e emancipacionistas.”

“Na Era Vargas, é essencial compreender as diferentes fases do governo (1930–1945 e 1951–54), a criação da CLT, o trabalhismo, o papel da propaganda do DIP, o nacionalismo, a industrialização e o controle dos sindicatos”, acrescenta.

Outro assunto recorrente é o período da Ditadura Militar. “Deve-se revisar o golpe de 1964, o AI-5, a censura, a repressão política, o milagre econômico e sua crise, os movimentos de resistência (igreja, estudantes, imprensa, greves), a abertura ‘lenta e gradual’, a Lei da Anistia e as Diretas Já’, orienta.

Filipe ressalta que, em todos esses temas, o Enem exige que o aluno interprete fontes históricas, relacione contextos e consequências e analise criticamente os processos. “Evitando a simples memorização de datas ou nomes”, complementa.

Prova de Geografia

Ainda sobre a prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias, o professor de Geografia Carlos Lima, do GGE, afirma que o foco das questões da área é o raciocínio geográfico aplicado. “A simples memorização não vai funcionar. Há grande interdisciplinaridade com História, Sociologia e até Biologia (em temas ambientais)”, acrescenta.

De acordo com Carlos, o Enem tende a priorizar a Geografia Humana, mas quase sempre dentro de contextos que cruzam com a Geografia Física. Ele também ressalta a conexão entre conteúdos clássicos com a atualidade. “O Enem cobra interpretação crítica do espaço geográfico contemporâneo, e muitos textos de apoio trazem crises recentes, fenômenos ambientais ou transformações tecnológicas.”

O professor elenca os eixos mais recorrentes: "Espaço Agrário, geopolítica, questão ambiental, sustentabilidade e impactos, população, indústria, geologia e climatologia."

Carlos orienta que os estudantes comecem a prova pelas questões de leitura mais leve e conceitual para “aquecer”. “Deixe as questões longas e com gráficos complexos para o meio da prova, quando o raciocínio estiver mais fluido. As questões de Geografia costumam ser mais diretas do que as de História ou Sociologia, então podem render pontos rápidos se o aluno souber identificar o conceito central do enunciado”, complementa.

Prova de Filosofia e de Sociologia

Para o professor de humanidades André Pessoa, também do GGE, o principal erro cometido pelos alunos na prova de Ciências Humanas é o léxico. “Os alunos não estão familiarizados com as palavras e expressões (vocabulário) que encontram nos textos dos enunciados contidos nas questões da prova”, explica.

“Uma boa parte daqueles que me procuram para tirar dúvidas acerca de uma questão que errou não desconhece as ideias gerais ou os nomes dos pensadores, mas ignora o sentido de palavras e expressões que são chaves para a resolução das questões que não conseguiram acertar. Para evitar esse erro o aluno deve se familiarizar com a linguagem utilizada na prova lendo livros sobre os temas mais recorrentes, sites especializados que utilizem linguagem acadêmica e qualquer outro material de apoio com eficácia comprovada por educadores e especialistas”, acrescenta.

Ele elenca também os temas mais recorrentes de Filosofia na prova:

T eoria Crítica da Escola de Frankfurt como instrumento de análise da sociedade capitalista de consumo no mundo contemporâneo, as relações sociais e as estruturas de poder;

como instrumento de análise da sociedade capitalista de consumo no mundo contemporâneo, as relações sociais e as estruturas de poder; Ética, moral e valores sociais aplicados à compreensão do mundo atual ;

; A noção de alteridade em Emmanuel Lévinas , que também pode aparecer em questões que abordem as relações interpessoais;

, que também pode aparecer em questões que abordem as relações interpessoais; A filosofia existencialista , em especial o pensamento do filósofo francês Jean-Paul Sartre ;

, em especial o pensamento do filósofo francês ; Pensadores modernos como René Descartes e John Locke , que podem aparecer em questões que pretendem aferir se os vestibulandos estão aptos a diferenciar as ideias racionalistas dos enunciados do empirismo;

, que podem aparecer em questões que pretendem aferir se os vestibulandos estão aptos a diferenciar as ideias racionalistas dos enunciados do empirismo; Teoria política , questões sobre contratualismo , sobretudo, em Rousseau, Locke e Hobbes ;

, questões sobre , sobretudo, em ; O aspecto racional e burocrático do Estado Moderno no pensamento de Max Weber.

Já em Sociologia, o professor orienta que os alunos se preparem para responder questões como as relações entre populismo, fake news e desinformação no âmbito da cultura de massa, bem como os impactos sociais da globalização e a sua relação com as desigualdades sociais.

Ele também chama a atenção para possíveis questões sobre os Movimentos Sociais, com destaque para o MST (Movimento sem Terra) e as Comunidades Quilombolas como linha de frente na resistência ao racismo e ao preconceito. “As relações entre democracia, equidade e justiça social também são temas que podem ser cobrados na edição do Enem deste ano. O problema ambiental e as discussões sobre os usos e limites da IA (Inteligência Artificial) também podem estar presentes na prova que será feita pelos vestibulandos”, acrescenta.

E dá uma dica para estudos mais assertivos: “O melhor método é refazer as questões das duas últimas edições do Enem e ler resumos (e não textos longos).”

Quando vai ser o Enem 2025?

A aplicação das provas do Enem 2025 acontece nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o Brasil, exceto para os residentes em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, que farão o teste nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.