Erros comuns na hora da prova do Enem e como evitá-los

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a porta de entrada para o ensino superior para milhões de estudantes de todo o Brasil. Contudo, a ansiedade e a pressão do momento podem ser grandes vilãs, levando a falhas que vão além da falta de conteúdo.

Para driblar essas e outras adversidades, Tiago Pereira, coordenador pedagógico do 3º ano do Ensino Médio do Colégio GGE, destaca a importância de entender como funciona a prova do Enem.

"Não apenas para montar um método de estudo eficiente, já que a prova não é puramente conteudista, mas exige também a capacidade de interpretar, relacionar informações e aplicar conhecimentos em situações do dia a dia", explica.

Ele afirma que é essencial compreender o formato e o tempo de realização, já que se trata de uma prova bastante extensa. "Conhecer o estilo das questões, que são sempre contextualizadas e interdisciplinares, observar a distribuição dos conteúdos para organizar os estudos de forma equilibrada e reconhecer o peso da redação, que pode ser decisivo no resultado final", acrescenta.

Principais desafios emocionais e logísticos

Os estudantes enfrentam não apenas a pressão na hora de responder as provas, mas também questões emocionais e logísticas - que podem impactar diretamente no desempenho. "Ansiedade, nervosismo, pressão e cansaço mental influenciam a concentração e a gestão do tempo durante o exame", exemplifica o coordenador.

Em relação aos desafios logísticos, Tiago elenca o horário como um dos fatores que costumam gerar tensão antes da prova. "Por isso, é importante que o candidato saia de casa com antecedência e conheça previamente o trajeto até o local, garantindo uma chegada tranquila", orienta.

O coordenador também recomenda a organização do material com antecedência e o cuidado com a alimentação - tanto antes quanto no dia da prova -, medidas essenciais que influenciam significativamente o rendimento. E ressalta que a falta de preparação consistente e de foco nos estudos é um erro comum que antecede a prova.

“Esses cuidados são essenciais para garantir um bom desempenho no dia do exame”, destaca.

Principais erros na hora da prova do Enem

Na hora da prova, os estudantes podem correr riscos que comprometem a tão sonhada aprovação. Entre os mais comuns, Tiago destaca a má gestão do tempo.

"Embora pareça um clichê, muitos candidatos se perdem no ritmo, não conseguem finalizar todas as questões e acabam 'chutando' respostas. Para evitar isso, é recomendável iniciar pelas questões mais fáceis e dos conteúdos com maior afinidade, deixando as mais complexas para o final", explica.

Leia Também Enem 2025: Técnicas de estudo que realmente funcionam para a prova

Ele afirma que o ideal é reservar pelo menos 1h30 para as questões mais difíceis e garantir 30 minutos finais apenas para a marcação do gabarito com tranquilidade, dessa forma, evitando erros por descuido.

Esse cuidado, inclusive, garante pontos relevantes dentro da TRI (Teoria de Resposta ao Item), de acordo com Tiago: “Deixar as questões mais difíceis para o final é a melhor escolha, já que, se faltar tempo, o prejuízo será menor. Afinal, pela TRI, uma questão difícil só vale pontos se o candidato também acertar as fáceis e médias daquela área”.

Outros erros recorrentes elencados pelo coordenador são os problemas de interpretação e a falta de atenção. "Ler rápido demais, não perceber exatamente o que o enunciado pede ou se confundir com alternativas semelhantes pode resultar em perder pontos em questões cujo conteúdo o candidato dominava, mas acabou errando por descuido."

"Nos minutos iniciais da prova, uma boa estratégia é fazer uma leitura rápida do exame e começar pela área de maior afinidade. Respirar lentamente ajuda a reduzir a ansiedade, enquanto ler com calma as primeiras questões contribui para ganhar confiança. Criar um ritual e manter um ritmo de marcação - como grifar palavras-chave - também auxilia na concentração e no bom andamento da prova", orienta Tiago.

Na redação, um erro pode ser fatal para o estudante: a fuga ao tema, pois resulta em nota zero automaticamente. "Já a estrutura inadequada não leva à anulação da redação, mas é um erro sério que reduz significativamente a nota", acrescenta o coordenador.

Ele recomenda a leitura de repertórios e o treino de redações simulando o tempo real de prova para desenvolver rapidez na organização das ideias, sem comprometer a estrutura. "Além disso, exercitar a leitura atenta dos textos motivadores e do comando da proposta é fundamental para compreender exatamente o que está sendo solicitado."

No dia da prova de redação, o estudante tem 5h30 para responder às questões de Linguagens, Ciências Humanas e produzir o texto. O coordenador afirma que o ideal é dedicar 50 min a 1h10 para finalização da redação, sendo o tempo gasto por etapa:

5 a 10 min para a análise da proposta; 10 a 15 min para o rascunho da estrutura; 20 a 25 min para a escrita do texto na folha rascunho; 15 a 20 min para passar a limpo para folha definitiva; 5 min para a revisão final.

Para o dia anterior ao Enem, Tiago recomenda uma programação mais relaxante. "Leia um livro, vá ao cinema, à praia, converse com os amigos, passe o dia com a família. Fazer algo que gosta é importante para tranquilizar-se antes da prova", finaliza.



Datas do Enem 2025

Neste ano, a aplicação do Enem acontece nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o Brasil, exceto para os residentes em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, que farão o teste nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.