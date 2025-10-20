Enem

Enem 2025: 3 erros que prejudicam a nota da Redação

A menos de um mês para as provas, os estudantes estão revisando e aprimorando técnicas para a aumentar a nota do Exame, principalmente a da redação

Fernanda Cysneiros
Fernanda Cysneiros
Publicado em 20/10/2025 às 15:46
A redação do Enem é uma das partes mais importantes que compõem a nota do estudante.

Os candidatos devem compor um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas seguindo o tema indicado na prova.

Neste ano, a redação é aplicada no dia 9 de novembro, junto a 90 questões objetivas da prova de Linguagens. 

3 erros para evitar na redação do Enem

Fuga ao tema

Muitos candidatos não fogem totalmente do tema, mas acabam se distanciando da proposta ao longo do texto.

Esse tipo de erro é chamado de fuga parcial do tema e pode reduzir bastante a nota do texto.

Para evitar, leia com calma os textos motivadores, identifique a ideia central da proposta e destaque as palavras-chave. 

Repetição de ideias

Os trechos do texto com argumentos muito amplos podem afetar as competências 2 e 3, que avaliam a capacidade de argumentação e o repertório sociocultural do estudante.

Por isso, procure diversifique os exemplos e busque repertórios mais diferentes, como dados, acontecimentos históricos, obras culturais e etc. Assim, o texto mostra mais conhecimento e profundidade.

Proposta de intervenção incompleta

A redação do candidato deve apresentar uma proposta de intervenção detalhada, viável e respeitosa aos direitos humanos.

Esquecer algum elemento, como o agente, a ação ou o próprio detalhamento, pode diminuir a nota na quinta competência da redação.

Assim, antes de terminar o texto, revise se a sua proposta contém quem fará, o que será feito, como e com qual objetivo. Um exemplo simples:

"O Ministério da Educação, em parceria com escolas públicas, pode promover campanhas de conscientização sobre o uso ético das redes sociais, a fim de combater a desinformação entre jovens."

Enem 2025

Neste ano, mais de 4,8 milhões de candidatos esperam para realizar o vestibular no mês de novembro, segundo os dados do Ministério da Educação.

Ao longo de mais de 20 anos, o Enem se tornou a maior porta de entrada dos estudantes para o nível superior. As provas são realizadas em dois domingos consecutivos - neste ano, em 9 e 16 de novembro

Apenas em Belém, Ananindeua e Marituba (PA), as provas serão realizadas em outros dias: 30/11 e 7/12, devido à COP30.

Fernanda Cysneiros
Fernanda Cysneiros
No NE10 Interior e JC, sou jornalista especializada em benefícios sociais, como Bolsa Família e PIS. Minha missão é ajudar a população a se informar com credibilidade, além de auxiliar no setor de serviços e pagamentos.

