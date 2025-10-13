Enem

Enem 2025: 3 assuntos de Física para fechar a prova

As questões de Física no Enem exigem mais interpretação do que cálculos complexos; procure resolver mais questões anteriores nesta reta final

Publicado em 13/10/2025 às 17:25
Notícia
Gabriel Ramos/iStock
Imagem ilustrativa de pessoa marcando o gabarito de prova em alusão ao Enem FOTO: Gabriel Ramos/iStock

O segundo dia do Enem 2025, marcado para 16 de novembro, traz as provas de Matemática e Ciências da Natureza.

É neste dia que a Física costuma preocupar muitos candidatos. Apesar da fama de difícil, existe um padrão na cobrança dos assuntos e na aplicação dos conceitos.

Confira a seguir algumas dicas para resolver as questões sem se complicar.

Segundo dia do Enem 2025

1. Leis de Newton e movimento

As leis do movimento estão entre os assuntos de Física mais cobrados no Enem.

As questões costumam envolver situações do dia a dia, como carros em movimento, forças de atrito e aceleração.

Por isso, procure revisar os conceitos de força, massa e aceleração, e treine a interpretação de gráficos de velocidade e tempo. 

2. Energia e eletricidade

Esse tema aparece em quase todas as provas. O Enem prioriza questões com circuitos simples, como associação de resistores, potência e consumo de energia.

Nesta reta final, pratique exercícios sobre Lei de Ohm, energia elétrica e transformação de energia. Também fique atento a unidades de medida e às relações entre potência, tensão e corrente.

3. Ondas, som e luz

Questões sobre óptica, acústica e ondulatória também são frequentes. O foco é compreender fenômenos como reflexão, refração, interferência e propagação das ondas.

Revise os tipos de ondas e treine interpretar esquemas e figuras. Entender a diferença entre som e luz (mecânica x eletromagnética) ajuda a não cair em pegadinhas.

Autor

Publicado por
fcarvalho@ne10.com.br

Sobre
No NE10 Interior e JC, sou jornalista especializada em benefícios sociais, como Bolsa Família e PIS.

Idiomas:Inglês, Espanhol e Francês

Telefone:(81) 3413.6410

Cargo:Repórter Júnior

Cursos:SEO de Conteúdo, SEO Técnico, UX, CRO e Algoritmos do Google - 2024 | Como Cobrir Pautas Criminais (Abraji) - 2023 | SEO Master Class - 2023 | Curso de Produção e Revisão de Contéudo; Wordpress e Copywriting - 2022

