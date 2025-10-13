Enem 2025: 3 assuntos de Física para fechar a prova

O segundo dia do Enem 2025, marcado para 16 de novembro, traz as provas de Matemática e Ciências da Natureza.
É neste dia que a Física costuma preocupar muitos candidatos. Apesar da fama de difícil, existe um padrão na cobrança dos assuntos e na aplicação dos conceitos.
Confira a seguir algumas dicas para resolver as questões sem se complicar.
Segundo dia do Enem 2025
1. Leis de Newton e movimento
As leis do movimento estão entre os assuntos de Física mais cobrados no Enem.
As questões costumam envolver situações do dia a dia, como carros em movimento, forças de atrito e aceleração.
Por isso, procure revisar os conceitos de força, massa e aceleração, e treine a interpretação de gráficos de velocidade e tempo.
2. Energia e eletricidade
Esse tema aparece em quase todas as provas. O Enem prioriza questões com circuitos simples, como associação de resistores, potência e consumo de energia.
Nesta reta final, pratique exercícios sobre Lei de Ohm, energia elétrica e transformação de energia. Também fique atento a unidades de medida e às relações entre potência, tensão e corrente.
3. Ondas, som e luz
Questões sobre óptica, acústica e ondulatória também são frequentes. O foco é compreender fenômenos como reflexão, refração, interferência e propagação das ondas.
Revise os tipos de ondas e treine interpretar esquemas e figuras. Entender a diferença entre som e luz (mecânica x eletromagnética) ajuda a não cair em pegadinhas.
