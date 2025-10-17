3 filmes para usar na redação do Enem 2025

Nesta reta final para o Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio), os estudantes se preparam para enriquecer o repertório sociocultural para a prova de Redação.

Por isso, assistir a filmes que discutem questões contemporâneas pode ajudar a ampliar o repertório e a servir como bons exemplos para usar no texto.

A seguir, confira 3 filmes recentes que podem ser utilizados, a depender do tema da redação.

Redação do Enem

O Dilema das Redes (2020)

O documentário da Netflix, de 2020, analisa como as redes sociais moldam o comportamento humano e influenciam desde a autoestima até as decisões íntimas.

Ele é perfeito para temas sobre tecnologia, manipulação da informação e privacidade, além de falar também sobre o uso de algoritmos.

Zona de Interesse (2023)

Vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, Zona de Interesse mostra o cotidiano de uma família que vive ao lado de Auschwitz durante o Holocausto, sem se abalar pela tragédia que acontece do outro lado do muro.

O longa é um excelente repertório para discutir violência, em temas sobre direitos humanos e responsabilidade social.

Barbie (2023)

Mais do que um fenômeno mundial, Barbie trouxe debates profundos sobre papéis de gênero, representatividade e padrões sociais.

A trama questiona estereótipos, o que pode enriquecer redações sobre igualdade, feminismo e liberdade individual.

O filme também é um bom exemplo de como o entretenimento pode dialogar com discussões relevantes para a sociedade contemporânea.



Enem 2025

A edição deste ano acontece nos dias 9 e 16 de novembro para quase todo o país, com exceção de algumas cidades do Pará - que irão recepcionar a COP30.

No primeiro domingo (9), os milhões de candidatos inscritos irão responder uma prova objetiva de "Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias", com 90 questões, além de uma redação.