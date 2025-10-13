Enem 2025: 3 temas de História que você precisa revisar antes da prova

No próximo dia 9 de novembro, milhões de estudantes em todo o país realizam o primeiro dia de provas do Enem 2025, que inclui Linguagens, Ciências Humanas e Redação.



Dentro de Humanas, História é uma das matérias mais cobradas pelo Exame.

Para garantir uma boa nota, é importante revisar os acontecimentos históricos que mais caem na prova e entender os impactos na sociedade atual.

Vale ressaltar que no primeiro dia de provas, os estudantes ainda precisam escrever uma redação dissertativo-argumentativa.

A seguir, veja 3 temas recorrentes.



1. Ditadura Militar (1964-1985)

Um dos assuntos preferidos do Enem. As questões exploram censura, repressão e resistência política, além da relação com a Guerra Fria e o papel dos EUA na América Latina.

Uma boa dica é revisar o AI-5, os movimentos estudantis, as Diretas Já e o processo de redemocratização até 1988.

2. Brasil Colônia e Escravidão

O Enem cobra a colonização portuguesa e, muitas vezes, relaciona com o trabalho escravo, o racismo estrutural e as desigualdades sociais atuais.

Nesta reta final, procure revisar os ciclos econômicos, o papel da Igreja, e as formas de resistência negra e indígena, como quilombos e revoltas.

3. Era Vargas e industrialização

As questões da Era Vargas abordam tanto o Estado Novo quanto as políticas trabalhistas e o populismo.

Procure revisar como o governo Vargas consolidou o trabalho, impulsionou a industrialização e moldou a política nacional no século XX.



Enem 2025

A edição do Enem deste ano conta com mais de 4,8 milhões de inscritos, como indica os números divulgados pelo MEC.

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro para a grande maioria das cidades brasileiras, com exceção daquelas no Pará que irão abrigar a COP30.