Enem 2025: 4 estratégias para revisar nos últimos dias

Faltando poucos dias para o Enem 2025, os milhões de candidatos inscritos começam o processo de revisão para os dois domingos de prova.

Esta reta final é o momento certo para consolidar o que já foi estudado, reforçar os assuntos mais cobrados e manter o equilíbrio emocional.



A seguir, confira 4 estratégias para aproveitar ao máximo as últimas semanas antes do Exame.

Revisão Enem 2025

1. Priorize o que mais cai

Não tente revisar todo o conteúdo do zero. Foque nos assuntos que mais caem ao longos dos anos de cada disciplina.

Por exemplo, para a prova de Matemática, revise Funções, Razão e Proporção, Geometria e Estatística. Já para Ciências da Natureza, não deixe de conferir temas como Ecologia e Genética.

2. Use mapas mentais e resumos visuais

Nos últimos dias, o ideal é revisar com tranquilidade. Os mapas mentais ajudam bastante a visualizar as conexões entre os temas e facilitam a memorização.

Você pode criar seus próprios resumos e ir revisando enquanto prepara.

3. Revise com provas anteriores

Resolver questões antigas é uma das formas mais eficientes de revisar. Isso ajuda a entender o padrão das perguntas e a testar o tempo de prova.



Tente simular o ambiente de prova, cronometrando o tempo e resolvendo blocos de questões por área.

5. Cuide do corpo e da mente

Estudar até o último minuto não é sinônimo de bom desempenho. Dormir bem, se alimentar corretamente e fazer pausas durante o dia ajudam a manter o foco e a memória.



Nos dois dias que antecedem a prova, diminua o ritmo e priorize o descanso do corpo e da mente.

Enem 2025

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, segundo o cronograma oficial do MEC.

No primeiro dia, os candidatos enfrentam questões de Linguagens, Ciências Humanas e Redação; no segundo, Matemática e Ciências da Natureza.

