Educação

Enem 2025: 4 estratégias para revisar nos últimos dias

De acordo com os números do Ministério da Educação (MEC), mais de 4,8 milhões de brasileiros estão inscritos para o vestibular mais aguardado do país

Fernanda Cysneiros
Fernanda Cysneiros
Publicado em 16/10/2025 às 16:00
Notícia
Freepik
Imagem de aluno escrevendo redação com caneta em alusão ao Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) FOTO: Freepik

Faltando poucos dias para o Enem 2025, os milhões de candidatos inscritos começam o processo de revisão para os dois domingos de prova.

Esta reta final é o momento certo para consolidar o que já foi estudado, reforçar os assuntos mais cobrados e manter o equilíbrio emocional.

A seguir, confira 4 estratégias para aproveitar ao máximo as últimas semanas antes do Exame.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem


Revisão Enem 2025

1. Priorize o que mais cai

Não tente revisar todo o conteúdo do zero. Foque nos assuntos que mais caem ao longos dos anos de cada disciplina.

Por exemplo, para a prova de Matemática, revise Funções, Razão e Proporção, Geometria e Estatística. Já para Ciências da Natureza, não deixe de conferir temas como Ecologia e Genética.

2. Use mapas mentais e resumos visuais

Nos últimos dias, o ideal é revisar com tranquilidade. Os mapas mentais ajudam bastante a visualizar as conexões entre os temas e facilitam a memorização.

Você pode criar seus próprios resumos e ir revisando enquanto prepara. 

3. Revise com provas anteriores

Resolver questões antigas é uma das formas mais eficientes de revisar. Isso ajuda a entender o padrão das perguntas e a testar o tempo de prova.

Tente simular o ambiente de prova, cronometrando o tempo e resolvendo blocos de questões por área.

5. Cuide do corpo e da mente

Estudar até o último minuto não é sinônimo de bom desempenho. Dormir bem, se alimentar corretamente e fazer pausas durante o dia ajudam a manter o foco e a memória.

Nos dois dias que antecedem a prova, diminua o ritmo e priorize o descanso do corpo e da mente.

Enem 2025

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, segundo o cronograma oficial do MEC.

No primeiro dia, os candidatos enfrentam questões de Linguagens, Ciências Humanas e Redação; no segundo, Matemática e Ciências da Natureza.

Tags

enem Enem 2025 redação do Enem

Autor

Fernanda Cysneiros
Publicado por
Fernanda Cysneiros
fcarvalho@ne10.com.br Mais informações

Sobre
No NE10 Interior e JC, sou jornalista especializada em benefícios sociais, como Bolsa Família e PIS. Minha missão é ajudar a população a se informar com credibilidade, além de auxiliar no setor de serviços e pagamentos.

Idiomas:Inglês, Espanhol e Francês

Telefone:(81) 3413.6410

Cargo:Repórter Júnior

Cursos:SEO de Conteúdo, SEO Técnico, UX, CRO e Algoritmos do Google - 2024 | Como Cobrir Pautas Criminais (Abraji) - 2023 | SEO Master Class - 2023 | Curso de Produção e Revisão de Contéudo; Wordpress e Copywriting - 2022

Comentários

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.