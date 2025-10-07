Enem 2025: 3 erros que derrubam sua nota na prova de Linguagens

No próximo dia 9 de novembro, milhões de estudantes enfrentam o primeiro dia de prova do Enem 2025.

Além de uma redação dissertativo-argumentativa, os candidatos respondem a 90 questões objetivas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

O caderno de questões vai além de gramática: testa interpretação e atenção aos detalhes. Por conta disso, muitos estudantes perdem pontos por erros comuns que podem ser evitados.

A seguir, confira os 3 principais e como evitar.

Erros mais comuns no Enem

1. Ler rápido demais e não prestar atenção ao enunciado

As questões da prova podem trazer informações escondidas nas fotos, legendas ou trechos do texto. Ler por cima aumenta o risco de assinalar a resposta errada.



Como corrigir: leia devagar, sublinhe palavras-chave e entenda bem o que a questão pede antes de analisar as alternativas.

2. Ignorar o contexto do texto completo

Muitos erros acontecem quando o estudante interpreta frases isoladas, sem considerar o sentido total do texto.

Como corrigir: sempre relacione o trecho ao texto inteiro e pense no objetivo do autor.

3. Confundir figuras de linguagem e sentidos das palavras

O Enem costuma cobrar metáforas, ironias, hipérboles e palavras com duplo sentido. No entanto, responder com pressa pode atrapalhar na análise dos enunciados.

Como corrigir: revise as principais figuras de linguagem e pratique com tirinhas, charges e trechos de textos jornalísticos ou literários.



Enem 2025

A edição do Enem deste ano conta com mais de 4,8 milhões de inscritos, como indica os números divulgados pelo MEC.

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro para a grande maioria das cidades brasileiras, com exceção daquelas no Pará que irão abrigar a COP30.