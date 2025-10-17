Enem 2025: Como aumentar a nota da Redação sem decorar frases

Os candidatos sabem que a redação do Enem é decisiva no desempenho geral da prova. O texto é dissertativo-argumentativo e deve ser escrito em até 30 linhas.

Mas na busca por uma nota excelente, os estudantes acabam cometendo erros. Um deles inclui decorar citações e frases prontas, algo não recomendado pelo Ministério da Educação (MEC).

Inclusive, o órgão divulgou recentemente a Cartilha do Participante para o Enem 2025, com dicas para melhorar o desempenho na redação, incluindo trechos de textos que obtiveram nota mil da edição de 2024.

Redação Enem

A boa notícia é que é possível aumentar a nota da redação com técnicas simples, sem precisar copiar estruturas prontas. Algumas dicas são:

1. Entender o que o Enem cobra

Antes de tentar imitar uma redação nota mil, o estudante precisa saber o que o corretor avalia.

A correção é feita com base em cinco competências, que envolvem domínio da escrita, argumentação e proposta de intervenção.



O diferencial está em mostrar autoria, não em repetir citações já prontas.

2. Treine repertório, não frases

Em vez de decorar citações, invista em ampliar seu repertório sociocultural.

Isso significa ler notícias, assistir a documentários e conhecer conceitos básicos de filosofia, sociologia e atualidades.



Assim, você aprende a adaptar referências atuais ao tema da redação. Isso torna o texto mais natural.

3. Treine introduções e conclusões com flexibilidade

Você pode criar estruturas-base, mas o segredo é saber adaptá-las. Por exemplo, em vez de decorar uma introdução genérica, aprenda a usar modelos abertos:

"O tema ... revela um desafio persistente na sociedade brasileira, relacionado a ...".

Na conclusão, o ideal é montar uma proposta de intervenção detalhada, indicando quem deve agir, como e com que objetivo.

Enem 2025

As provas objetivas e a redação do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro para milhões de estudantes brasileiros.

O Exame é a principal porta de entrada de instituições de ensino superior no país, através do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).