5 erros que podem te fazer zerar a prova de Linguagens do Enem

A prova de Linguagens do Enem é uma das que mais surpreendem os candidatos. Neste ano, segundo o Ministério da Educação (MEC), mais de 4,8 milhões de estudantes estão inscritos para o Exame.

No primeiro domingo, no dia 9 de novembro, os candidatos enfrentam 90 questões de Linguagens e mais uma prova de Redação.

No entanto, mesmo quem domina a leitura pode acabar perdendo pontos por falta de atenção.

Para evitar isso, veja os 5 erros mais comuns que derrubam o desempenho de muitos estudantes nessa área.



Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem





Enem 2025

O vestibular mais aguardado do Brasil vai além de questões objetivas. É preciso ter estratégias para resolver os problemas da prova e para preparar a redação.

Alguns dos erros comuns cometidos pelos candidatos são:

1. Ignorar o contexto das questões

Na hora da prova, muitos candidatos se concentram apenas no trecho apresentado e deixam de avaliar o contexto.

No Enem, é importante compreender a intenção do autor, o gênero textual e o público-alvo. Ler rapidamente e pular trechos pode levar a erros de interpretação.

2. Desprezar as imagens e gráficos

A prova de Linguagens não traz apenas textos verbais. O Exame explora bastante imagens, charges, tirinhas, propagandas e etc.

Ignorar esses elementos pode comprometer a resposta. Eles geralmente estão relacionados com o texto e precisam ser avaliados juntos.

3. Variações de linguagem

O Enem cobra a diferença entre linguagem formal e informal, além de citar as variações linguísticas.

Acreditar que só existe uma forma "certa" de falar ou escrever é um erro. O importante é entender qual registro é adequado a cada situação.

4. Errar na interpretação de figuras de linguagem

Algumas das figuras mais cobradas pelo Enem são: Metáfora, ironia, eufemismo e hipérbole.

Muitos candidatos erram ao levar o texto ao pé da letra e não perceber o sentido figurado.

5. Cansar e perder a concentração

A prova de Linguagens é a mais longa do Enem: são 45 questões com textos extensos.

A falta de preparo para lidar com esse volume faz com que muitos percam foco, especialmente nas últimas páginas. Por isso, é importante treinar a leitura e o gerenciamento de tempo antes do exame.

