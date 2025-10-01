Educação

Redação Enem: 4 possíveis temas esperados em 2025

A pouco mais de um mês da prova para a maioria dos inscritos, os estudantes devem treinar temas para ampliar o repertório sociocultural da redação

Fernanda Cysneiros
Fernanda Cysneiros
Publicado em 01/10/2025 às 14:28
Notícia
iStock
Imagem ilustra mão escrevendo redação FOTO: iStock

As provas objetivas e a redação do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro para milhões de estudantes brasileiros.

De forma excepcional, o Enem será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará. A mudança se deve ao acontecimento da COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas.

O Exame é a principal porta de entrada de instituições de ensino superior no país, através do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

Muitos estudantes também contam com o Prouni (Programa Universidade para Todos) para realizar o sonho de estudar em uma universidade. 

Isso porque o programa oferece bolsas parciais e integrais, diminuindo o valor da mensalidade de faculdades particulares, a depender dos critérios de renda do participante. 

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem


Redação do Enem 2025

Conforme divulgou o Ministério da Educação, a edição deste ano conta com cerca de 4,8 milhões de inscritos. 

"O balanço consolidado de inscrições do Enem confirma um aumento de 38% em relação a 2022", afirma o ministro da Educação, Camilo Santana. 

Todos os participantes devem escrever uma redação dissertativo-argumentativa, além de responder a 90 questões da prova objetiva em cada dia.

Possíveis temas de redação

O Portal Wyden lista alguns temas previsto para a prova, com base nas tendências atuais. Os estudantes podem treiná-los para garantir um repertório ainda mais amplo, uma vez que o tema é apenas revelado durante o exame.

  • Mudanças climáticas e desastres ambientais no Brasil
  • Inclusão de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho
  • Segurança de dados e privacidade na era digital
  • Impactos da inteligência artificial na vida cotidiana

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) disponibiliza uma Cartilha do Participante para tirar as dúvidas dos inscritos. Clique aqui para conferir. 

Leia Também

Página do Participante

A Página do Participante do Inep conta ainda com uma seção que reúne as principais orientações para os participantes do Enem.

Tags

Enem 2025 redação do Enem Redação Enem

Autor

Fernanda Cysneiros
Publicado por
Fernanda Cysneiros
fcarvalho@ne10.com.br Mais informações

Sobre
No NE10 Interior e JC, sou jornalista especializada em benefícios sociais, como Bolsa Família e PIS. Minha missão é ajudar a população a se informar com credibilidade, além de auxiliar no setor de serviços e pagamentos.

Idiomas:Inglês, Espanhol e Francês

Telefone:(81) 3413.6410

Cargo:Repórter Júnior

Cursos:SEO de Conteúdo, SEO Técnico, UX, CRO e Algoritmos do Google - 2024 | Como Cobrir Pautas Criminais (Abraji) - 2023 | SEO Master Class - 2023 | Curso de Produção e Revisão de Contéudo; Wordpress e Copywriting - 2022

Comentários

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.