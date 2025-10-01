Redação Enem: 4 possíveis temas esperados em 2025

As provas objetivas e a redação do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro para milhões de estudantes brasileiros.

De forma excepcional, o Enem será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará. A mudança se deve ao acontecimento da COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas.

O Exame é a principal porta de entrada de instituições de ensino superior no país, através do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

Muitos estudantes também contam com o Prouni (Programa Universidade para Todos) para realizar o sonho de estudar em uma universidade.

Isso porque o programa oferece bolsas parciais e integrais, diminuindo o valor da mensalidade de faculdades particulares, a depender dos critérios de renda do participante.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem





Redação do Enem 2025

Conforme divulgou o Ministério da Educação, a edição deste ano conta com cerca de 4,8 milhões de inscritos.

"O balanço consolidado de inscrições do Enem confirma um aumento de 38% em relação a 2022", afirma o ministro da Educação, Camilo Santana.

Todos os participantes devem escrever uma redação dissertativo-argumentativa, além de responder a 90 questões da prova objetiva em cada dia.

Possíveis temas de redação

O Portal Wyden lista alguns temas previsto para a prova, com base nas tendências atuais. Os estudantes podem treiná-los para garantir um repertório ainda mais amplo, uma vez que o tema é apenas revelado durante o exame.

Mudanças climáticas e desastres ambientais no Brasil

Inclusão de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho

Segurança de dados e privacidade na era digital

Impactos da inteligência artificial na vida cotidiana

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) disponibiliza uma Cartilha do Participante para tirar as dúvidas dos inscritos. Clique aqui para conferir.

Página do Participante

A Página do Participante do Inep conta ainda com uma seção que reúne as principais orientações para os participantes do Enem.