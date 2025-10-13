Enem

4 erros que mais derrubam a nota da redação do Enem

A nota da redação do Enem é um dos grandes diferenciais dos estudantes. Por isso, revisar assuntos de gramática pode ajudar no desempenho; veja dicas

Fernanda Cysneiros
Fernanda Cysneiros
Publicado em 13/10/2025 às 18:47
Notícia
Freepik
A redação é feita no primeiro dia da prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) FOTO: Freepik

A redação do Enem continua sendo um dos pontos mais decisivos da prova. Neste ano, ela será aplicada no dia 9 de novembro, junto à prova de Linguagens.

No texto, cinco competências serão avaliadas: desde o domínio da norma-padrão até à estrutura da proposta de intervenção.

E mesmo os candidatos mais preparados podem perder pontos por erros comuns. A seguir, confira como evitar os deslizes.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

Erros comuns na Redação do Enem

1. Fuga ao tema

O erro mais grave é escrever sobre algo que não tem relação com o tema proposto. Para evitar, sublinhe palavras-chave do tema e faça um pequeno rascunho de planejamento antes de escrever.

2. Proposta de intervenção vaga ou ausente

O Enem exige que o candidato apresente soluções concretas para o problema do tema.

Na conclusão, indique quem faz, como faz e possíveis consequências. Seja específico e objetivo.

Leia Também

3. Erros gramaticais e ortográficos

Desrespeitar a norma culta, errar concordância ou acentuação compromete a competência 1 da prova.

Nesta reta final, procure revisar as regras de concordância, crase, pontuação e regência.

4. Uso de clichês e linguagem vaga

Expressões e citações genéricas tornam o texto previsível e são desaconselhadas pelo MEC, o Ministério da Comunicação.

Para evitar esse erro, procure estudar mais dados ou referências, mostrando domínio do tema e do repertório cultural.

Enem 2025

As provas objetivas e a redação do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro para milhões de estudantes brasileiros.

O Exame é a principal porta de entrada de instituições de ensino superior no país, através do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

Tags

enem Enem 2025 redação do Enem

Autor

Fernanda Cysneiros
Publicado por
Fernanda Cysneiros
fcarvalho@ne10.com.br Mais informações

Sobre
No NE10 Interior e JC, sou jornalista especializada em benefícios sociais, como Bolsa Família e PIS. Minha missão é ajudar a população a se informar com credibilidade, além de auxiliar no setor de serviços e pagamentos.

Idiomas:Inglês, Espanhol e Francês

Telefone:(81) 3413.6410

Cargo:Repórter Júnior

Cursos:SEO de Conteúdo, SEO Técnico, UX, CRO e Algoritmos do Google - 2024 | Como Cobrir Pautas Criminais (Abraji) - 2023 | SEO Master Class - 2023 | Curso de Produção e Revisão de Contéudo; Wordpress e Copywriting - 2022

Comentários

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.