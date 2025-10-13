4 erros que mais derrubam a nota da redação do Enem

A redação do Enem continua sendo um dos pontos mais decisivos da prova. Neste ano, ela será aplicada no dia 9 de novembro, junto à prova de Linguagens.
No texto, cinco competências serão avaliadas: desde o domínio da norma-padrão até à estrutura da proposta de intervenção.
E mesmo os candidatos mais preparados podem perder pontos por erros comuns. A seguir, confira como evitar os deslizes.
Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem
Erros comuns na Redação do Enem
1. Fuga ao tema
O erro mais grave é escrever sobre algo que não tem relação com o tema proposto. Para evitar, sublinhe palavras-chave do tema e faça um pequeno rascunho de planejamento antes de escrever.
2. Proposta de intervenção vaga ou ausente
O Enem exige que o candidato apresente soluções concretas para o problema do tema.
Na conclusão, indique quem faz, como faz e possíveis consequências. Seja específico e objetivo.
3. Erros gramaticais e ortográficos
Desrespeitar a norma culta, errar concordância ou acentuação compromete a competência 1 da prova.
Nesta reta final, procure revisar as regras de concordância, crase, pontuação e regência.
4. Uso de clichês e linguagem vaga
Expressões e citações genéricas tornam o texto previsível e são desaconselhadas pelo MEC, o Ministério da Comunicação.
Para evitar esse erro, procure estudar mais dados ou referências, mostrando domínio do tema e do repertório cultural.
Enem 2025
As provas objetivas e a redação do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro para milhões de estudantes brasileiros.
O Exame é a principal porta de entrada de instituições de ensino superior no país, através do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).
Comentários