4 erros que mais derrubam a nota da redação do Enem

A redação do Enem continua sendo um dos pontos mais decisivos da prova. Neste ano, ela será aplicada no dia 9 de novembro, junto à prova de Linguagens.

No texto, cinco competências serão avaliadas: desde o domínio da norma-padrão até à estrutura da proposta de intervenção.

E mesmo os candidatos mais preparados podem perder pontos por erros comuns. A seguir, confira como evitar os deslizes.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

Erros comuns na Redação do Enem

1. Fuga ao tema

O erro mais grave é escrever sobre algo que não tem relação com o tema proposto. Para evitar, sublinhe palavras-chave do tema e faça um pequeno rascunho de planejamento antes de escrever.

2. Proposta de intervenção vaga ou ausente

O Enem exige que o candidato apresente soluções concretas para o problema do tema.

Na conclusão, indique quem faz, como faz e possíveis consequências. Seja específico e objetivo.

3. Erros gramaticais e ortográficos

Desrespeitar a norma culta, errar concordância ou acentuação compromete a competência 1 da prova.

Nesta reta final, procure revisar as regras de concordância, crase, pontuação e regência.

4. Uso de clichês e linguagem vaga

Expressões e citações genéricas tornam o texto previsível e são desaconselhadas pelo MEC, o Ministério da Comunicação.

Para evitar esse erro, procure estudar mais dados ou referências, mostrando domínio do tema e do repertório cultural.



Enem 2025

As provas objetivas e a redação do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro para milhões de estudantes brasileiros.

O Exame é a principal porta de entrada de instituições de ensino superior no país, através do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).