Enem 2025: reveladas novas regras para a redação; confira

Os milhões de estudantes que se preparam para o Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) já podem ter acesso às dicas de redação estruturadas pelo Ministério da Educação (MEC).

A Cartilha do Participante é publicada anualmente e reúne instruções para a produção de texto no Enem. Inclusive, nesta edição há trechos comentados das redações que obtiveram nota mil (nota máxima) em 2024.

Vale ressaltar que a redação é aplicada ainda no primeiro dia de prova, marcado neste ano para o dia 9 de novembro.

Veja também: O que levar e o que não levar para a prova do Enem 2025





Redação do Enem

Os estudantes inscritos devem desenvolver um texto dissertativo-argumentativo, de até 30 linhas, a partir do tema citado na prova.

Para que o desempenho seja satisfatório, é importante que exista um amplo repertório sociocultural, com citações históricas, filosóficas, artísticas, etc.

Como a nota é construída?

Cada redação é corrigida por dois avaliadores. Cada um deles atribui uma nota de 0 a 200 pontos em cada uma das cinco competências.

A soma desses pontos compõe a nota total de cada avaliador, que pode chegar a mil pontos. Sendo assim, a nota final será a média entre as notas atribuídas pelos dois avaliadores.



"Será avaliado o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa; a organização das informações, dos fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista; o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação; e a proposta de intervenção para o problema abordado", informa a assessoria do Inep.

O documento está disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Clique aqui para conferir.

Enem 2025

A edição deste ano conta com mais de 4,8 milhões de inscritos, segundo os números divulgados pelo MEC.

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro para a grande maioria das cidades brasileiras, com exceção daquelas no Pará que irão abrigar a COP30.