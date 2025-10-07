Enem 2025: reveladas novas regras para a redação; confira

Os milhões de estudantes que se preparam para o Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) já podem ter acesso às dicas de redação estruturadas pelo Ministério da Educação (MEC).
A Cartilha do Participante é publicada anualmente e reúne instruções para a produção de texto no Enem. Inclusive, nesta edição há trechos comentados das redações que obtiveram nota mil (nota máxima) em 2024.
Vale ressaltar que a redação é aplicada ainda no primeiro dia de prova, marcado neste ano para o dia 9 de novembro.
Redação do Enem
Os estudantes inscritos devem desenvolver um texto dissertativo-argumentativo, de até 30 linhas, a partir do tema citado na prova.
Para que o desempenho seja satisfatório, é importante que exista um amplo repertório sociocultural, com citações históricas, filosóficas, artísticas, etc.
Como a nota é construída?
Cada redação é corrigida por dois avaliadores. Cada um deles atribui uma nota de 0 a 200 pontos em cada uma das cinco competências.
A soma desses pontos compõe a nota total de cada avaliador, que pode chegar a mil pontos. Sendo assim, a nota final será a média entre as notas atribuídas pelos dois avaliadores.
"Será avaliado o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa; a organização das informações, dos fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista; o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação; e a proposta de intervenção para o problema abordado", informa a assessoria do Inep.
O documento está disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Clique aqui para conferir.
Enem 2025
A edição deste ano conta com mais de 4,8 milhões de inscritos, segundo os números divulgados pelo MEC.
As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro para a grande maioria das cidades brasileiras, com exceção daquelas no Pará que irão abrigar a COP30.
