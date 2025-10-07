Redação

Enem 2025: reveladas novas regras para a redação; confira

O documento divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) apresenta trechos comentados de redações que obtiveram nota máxima no Enem 2024

Fernanda Cysneiros
Fernanda Cysneiros
Publicado em 07/10/2025 às 15:18
Notícia
iStock
Imagem ilustra mulher escrevendo em folha em branco FOTO: iStock

Os milhões de estudantes que se preparam para o Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) já podem ter acesso às dicas de redação estruturadas pelo Ministério da Educação (MEC).

Cartilha do Participante é publicada anualmente e reúne instruções para a produção de texto no Enem. Inclusive, nesta edição há trechos comentados das redações que obtiveram nota mil (nota máxima) em 2024.

Vale ressaltar que a redação é aplicada ainda no primeiro dia de prova, marcado neste ano para o dia 9 de novembro

Veja também: O que levar e o que não levar para a prova do Enem 2025


Redação do Enem

Os estudantes inscritos devem desenvolver um texto dissertativo-argumentativo, de até 30 linhas, a partir do tema citado na prova.

Para que o desempenho seja satisfatório, é importante que exista um amplo repertório sociocultural, com citações históricas, filosóficas, artísticas, etc.

Como a nota é construída?

Cada redação é corrigida por dois avaliadores. Cada um deles atribui uma nota de 0 a 200 pontos em cada uma das cinco competências.

A soma desses pontos compõe a nota total de cada avaliador, que pode chegar a mil pontos. Sendo assim, a nota final será a média entre as notas atribuídas pelos dois avaliadores.

"Será avaliado o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa; a organização das informações, dos fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista; o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação; e a proposta de intervenção para o problema abordado", informa a assessoria do Inep.

O documento está disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Clique aqui para conferir

Enem 2025

A edição deste ano conta com mais de 4,8 milhões de inscritos, segundo os números divulgados pelo MEC.

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro para a grande maioria das cidades brasileiras, com exceção daquelas no Pará que irão abrigar a COP30.

Tags

enem Enem 2025 Redação Enem

Autor

Fernanda Cysneiros
Publicado por
Fernanda Cysneiros
fcarvalho@ne10.com.br Mais informações

Sobre
No NE10 Interior e JC, sou jornalista especializada em benefícios sociais, como Bolsa Família e PIS. Minha missão é ajudar a população a se informar com credibilidade, além de auxiliar no setor de serviços e pagamentos.

Idiomas:Inglês, Espanhol e Francês

Telefone:(81) 3413.6410

Cargo:Repórter Júnior

Cursos:SEO de Conteúdo, SEO Técnico, UX, CRO e Algoritmos do Google - 2024 | Como Cobrir Pautas Criminais (Abraji) - 2023 | SEO Master Class - 2023 | Curso de Produção e Revisão de Contéudo; Wordpress e Copywriting - 2022

Comentários

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.