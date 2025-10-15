Enem 2025: 3 estratégias para ganhar tempo durante a prova

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é realizado em dois domingos: 9 e 16 de novembro neste ano.

Com 90 questões objetivas de Linguagens e uma Redação (no primeiro dia) e mais 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza (no segundo), muitos candidatos acabam se perdendo no ritmo e cometem erros que comprometem a nota do vestibular.

A seguir, veja 3 estratégias para ganhar tempo e melhorar o desempenho nas provas.

Como aumentar a nota do Enem?

1. Comece pelas questões mais fáceis

Uma das principais estratégias da prova é resolver primeiro as questões que você domina. Elas são rápidas de resolver e ajudam a acumular pontos com segurança, além de diminuir aquela ansiedade inicial.

Uma boa dica é marcar as questões que parecem longas, de cálculo ou com muitos textos, e voltar nelas depois. Assim, você evita travar logo no início e mantém o ritmo da prova.

2. Use a leitura inteligente

O Enem adora textos longos, mas nem tudo precisa ser lido com o mesmo nível de atenção. Muitas vezes, a resposta está em palavras-chave do enunciado.

Por isso, pratique a leitura seletiva: leia o enunciado antes do texto, identifique o que ele pede e busque apenas as partes relevantes. Isso reduz o tempo gasto por questão.

3. Controle o relógio e faça pausas curtas

Um dos maiores erros do candidato é não controlar o tempo de cada parte da prova. É comum gastar mais de uma hora no início e precisar correr no final, principalmente para marcar o gabarito.

Dica:

Divida o tempo da prova em blocos . Por exemplo: Primeiras 2 horas: resolva 45 questões.

. Por exemplo: Primeiras 2 horas: resolva 45 questões. Hora seguinte: finalize as outras 45.

Últimos 30 minutos: reserve para revisar o gabarito e conferir respostas duvidosas.

Lembre-se de fazer pausas de 1 a 2 minutos a cada hora. Isso ajuda o cérebro a manter o foco e evita o cansaço mental.



Redação do Enem 2025

A cada ano, o Ministério da Educação (MEC) divulga a Cartilha do Participante, reunindo as instruções e dicas necessárias para a redação do Enem.

O documento também apresenta trechos comentados das produções que obtiveram nota máxima no Enem 2024.