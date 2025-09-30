ENEM 2025

5 livros essenciais para dominar Ciências da Natureza no Enem 2025

Selecionamos obras de Biologia, Química e Física que ajudam a consolidar conteúdos e aplicar o conhecimento em situações do exame.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 30/09/2025 às 14:07
atali_Mis/Istock
Avanços na engenharia genética da natureza. FOTO: atali_Mis/Istock

Com a chegada do Enem 2025, a preparação em Ciências da Natureza se torna uma das etapas mais desafiadoras para os estudantes.

A área reúne conteúdos de Biologia, Química e Física, exigindo não apenas domínio de conceitos, mas também a capacidade de aplicar esse conhecimento em situações cotidianas.

Nesse contexto, o apoio de bons livros pode ser decisivo para aprofundar o estudo e garantir maior segurança na hora da prova.

Confira 5 bons livros para reforçar os estudos em Ciências da Natureza no Enem 2025:

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem


“Biologia” – Amabis & Martho

Clássico no ensino médio, a coleção traz explicações detalhadas, ilustrações didáticas e exercícios que ajudam a compreender a Biologia de forma clara.

“Química: Contexto e Aplicações” – Martha Reis

Muito usado em cursinhos, apresenta a Química de maneira contextualizada, conectando teoria e prática com exemplos próximos do dia a dia.

“Física Clássica” – Ramalho, Nicolau e Toledo

Um dos livros mais tradicionais para o estudo de Física, cobre desde mecânica até eletricidade, com linguagem acessível e grande número de exercícios.

“Fundamentos de Ciências da Natureza” – Diversos autores

Uma coletânea voltada especificamente para a preparação do Enem, que integra conteúdos de Biologia, Química e Física em exercícios interdisciplinares.

“Atualidades Científicas” – Coleções de divulgação científica

Obras desse tipo ajudam a relacionar descobertas recentes e inovações tecnológicas ao conteúdo da prova, especialmente em questões que exigem interpretação crítica.

Além da leitura desses livros, é fundamental praticar com provas anteriores e simulados. O Enem exige mais do que memorização: cobra a aplicação prática do conhecimento em problemas reais, valorizando a interdisciplinaridade.

Estudar com bons materiais, manter o hábito de resolução de questões e acompanhar as novidades científicas são passos importantes para conquistar uma boa nota em Ciências da Natureza no Enem 2025.

Tags

Ciências da Natureza Enem 2025

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.