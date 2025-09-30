ENEM 2025

5 bons livros para reforçar os estudos em Linguagens no Enem 2025

Selecionamos obras essenciais que ajudam a ampliar repertório, interpretação e análise crítica para quem vai encarar o Enem 2025.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 30/09/2025 às 13:17
Svitlana Unuchko/Istock
Imagem ilustrativa de livros FOTO: Svitlana Unuchko/Istock

A preparação para o Enem 2025 exige dedicação em todas as áreas, e a prova de Linguagens costuma cobrar não apenas domínio gramatical, mas também interpretação de texto, leitura crítica e conhecimento de diferentes gêneros literários e culturais.

Uma das formas mais eficazes de ampliar o repertório é por meio da leitura de obras que ajudam a desenvolver vocabulário, compreensão e reflexão.

Pensando nisso, selecionamos 5 bons livros que podem ser aliados importantes para quem deseja reforçar os estudos em Linguagens e chegar mais seguro à prova.

1. “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos

Um clássico da literatura brasileira que aborda questões sociais, linguagem regional e recursos estilísticos que frequentemente dialogam com os temas cobrados no exame.

2. “Capitães da Areia”, de Jorge Amado

A obra explora desigualdade social, infância marginalizada e liberdade, temas que ampliam o olhar crítico do estudante e podem enriquecer a redação.

3. “A Hora da Estrela”, de Clarice Lispector

Com sua narrativa única, o livro permite refletir sobre identidade, exclusão e sensibilidade social, além de treinar a interpretação de textos mais subjetivos.

Leia Também
-

4. “Poemas Escolhidos”, de Carlos Drummond de Andrade

A poesia de Drummond é recorrente em provas de vestibulares e no próprio Enem, estimulando a compreensão de metáforas, ironia e crítica social.

5. “Quarto de Despejo”, de Carolina Maria de Jesus

A obra é um registro poderoso sobre a vida nas periferias, trazendo linguagem simples, mas cheia de impacto, ampliando o repertório cultural e social do candidato.

Por que apostar nesses livros?

Além de desenvolver o hábito da leitura, essas obras oferecem contato com diferentes estilos, gêneros e visões de mundo, o que ajuda tanto na prova objetiva quanto na redação. O candidato que se dedica a essas leituras amplia seu repertório, melhora sua argumentação e fortalece sua compreensão textual.

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

