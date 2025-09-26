Enem 2025: 5 erros em Ciências Humanas que podem arruinar sua nota

A prova de Ciências Humanas do Enem 2025 exige mais do que memorização de conteúdos. Para se sair bem, o candidato precisa interpretar textos, relacionar conceitos e compreender diferentes contextos históricos, geográficos, sociais e filosóficos.
No entanto, muitos estudantes acabam cometendo erros recorrentes que podem comprometer o desempenho. Confira os principais:
1. Confundir fatos históricos e datas
Um dos erros mais comuns é misturar períodos históricos ou atribuir acontecimentos a épocas erradas. O Enem valoriza a análise crítica e contextualizada, não apenas a memorização de datas isoladas.
2. Ignorar a análise de gráficos e mapas
Muitos candidatos deixam de interpretar corretamente mapas, tabelas e gráficos. Como esses recursos são frequentes, negligenciá-los pode levar a perder questões que exigem leitura atenta de dados.
3. Usar senso comum em vez de conceitos científicos
É comum que, em Filosofia e Sociologia, os alunos se apoiem em ideias genéricas ou opiniões pessoais. O Enem cobra conceitos fundamentados, como teorias de pensadores e correntes de pensamento.
4. Não relacionar passado e presente
A prova busca avaliar a capacidade de conectar acontecimentos históricos ou sociais a problemas atuais. Deixar de fazer essa ponte pode prejudicar a compreensão integral da questão.
5. Desconsiderar a interdisciplinaridade
Ciências Humanas no Enem não está isolada: muitas questões misturam História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Não perceber essa integração pode levar a interpretações equivocadas.
Resumo:
Para evitar armadilhas em Ciências Humanas no Enem 2025, é fundamental estudar de forma contextualizada, revisar conceitos básicos e treinar a análise de diferentes tipos de texto e linguagem.