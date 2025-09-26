ENEM 2025

Enem 2025: 5 erros em Ciências Humanas que podem arruinar sua nota

Veja os deslizes mais comuns em História, Geografia, Filosofia e Sociologia que podem comprometer sua nota na prova de Ciências Humanas.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 26/09/2025 às 16:59
AlexLMX/Istock
Imagem ilustrativa representando Ciências Humanas FOTO: AlexLMX/Istock

A prova de Ciências Humanas do Enem 2025 exige mais do que memorização de conteúdos. Para se sair bem, o candidato precisa interpretar textos, relacionar conceitos e compreender diferentes contextos históricos, geográficos, sociais e filosóficos.

No entanto, muitos estudantes acabam cometendo erros recorrentes que podem comprometer o desempenho. Confira os principais:

1. Confundir fatos históricos e datas

Um dos erros mais comuns é misturar períodos históricos ou atribuir acontecimentos a épocas erradas. O Enem valoriza a análise crítica e contextualizada, não apenas a memorização de datas isoladas.

2. Ignorar a análise de gráficos e mapas

Muitos candidatos deixam de interpretar corretamente mapas, tabelas e gráficos. Como esses recursos são frequentes, negligenciá-los pode levar a perder questões que exigem leitura atenta de dados.

3. Usar senso comum em vez de conceitos científicos

É comum que, em Filosofia e Sociologia, os alunos se apoiem em ideias genéricas ou opiniões pessoais. O Enem cobra conceitos fundamentados, como teorias de pensadores e correntes de pensamento.

4. Não relacionar passado e presente

A prova busca avaliar a capacidade de conectar acontecimentos históricos ou sociais a problemas atuais. Deixar de fazer essa ponte pode prejudicar a compreensão integral da questão.

Leia Também

5. Desconsiderar a interdisciplinaridade

Ciências Humanas no Enem não está isolada: muitas questões misturam História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Não perceber essa integração pode levar a interpretações equivocadas.

Resumo:

Para evitar armadilhas em Ciências Humanas no Enem 2025, é fundamental estudar de forma contextualizada, revisar conceitos básicos e treinar a análise de diferentes tipos de texto e linguagem.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem


Tags

ciências humanas Enem 2025

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.