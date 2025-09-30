ENEM 2025

5 livros essenciais para reforçar Ciências Humanas no Enem 2025

Selecionamos obras de História, Sociologia, Filosofia e Geografia que ajudam a consolidar conteúdos e ampliar a visão crítica para o exame.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 30/09/2025 às 13:39
AlexLMX/Istock
Imagem ilustrativa representando Ciências Humanas FOTO: AlexLMX/Istock

Com a proximidade do Enem 2025, estudantes de todo o país intensificam a preparação em busca de uma boa nota.

Entre as áreas avaliadas, Ciências Humanas costuma exigir não apenas memorização de fatos históricos, mas também análise crítica, interpretação de textos e capacidade de relacionar contextos sociais, políticos e culturais.

Nesse cenário, a leitura de livros de apoio pode ser um diferencial importante para consolidar conteúdos e ampliar a visão de mundo.

Confira 5 bons livros para reforçar os estudos em Ciências Humanas no Enem 2025:

“História Geral e do Brasil” – Cláudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo

Um dos materiais mais tradicionais em cursos preparatórios, apresenta uma visão completa da história mundial e brasileira, com linguagem acessível e resumos úteis para revisão.

“Sociologia para o Ensino Médio” – Nelson Dácio Tomazi

Obra indicada para compreender conceitos sociológicos que aparecem nas provas do Enem, como cidadania, desigualdade social e transformações culturais.

“Filosofia: Temas e Percursos” – Marilena Chauí

Essencial para revisar os principais pensadores e correntes filosóficas. A autora relaciona as ideias ao cotidiano, o que ajuda na interpretação das questões.

“Geografia: Sociedade e Espaço” – Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira

Referência para quem busca aprofundar a compreensão de temas como globalização, meio ambiente, urbanização e geopolítica, muito presentes no exame.

“Atualidades em Debate” – Diversos autores

Uma coletânea com análises de acontecimentos recentes no Brasil e no mundo. Esse tipo de material auxilia a relacionar conteúdos históricos e geográficos com a realidade atual, algo bastante valorizado no Enem.

A leitura desses livros deve ser feita em conjunto com a prática de exercícios e simulados, já que o exame exige aplicação do conhecimento em situações-problema.

Além disso, manter-se atualizado sobre as notícias é fundamental para lidar com questões interdisciplinares.

Assim, investir em boas leituras e no acompanhamento do cenário atual é uma estratégia que pode fazer diferença no desempenho em Ciências Humanas no Enem 2025.

