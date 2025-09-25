ENEM 2025

Enem 2025: estratégias para elevar sua nota em Ciências da Natureza

Descubra como interpretar gráficos, revisar temas recorrentes e treinar com provas anteriores pode elevar sua nota no Enem 2025.

Jefferson Albuquerque
Publicado em 25/09/2025 às 15:40
Imagem ilustrativa representando ciências da natureza FOTO: KREANGKRAI INDARODOM/Istock

A prova de Ciências da Natureza do Enem costuma gerar preocupação entre os candidatos. Composta por questões de Biologia, Física e Química, ela exige não apenas domínio de conteúdos, mas também a habilidade de interpretar situações cotidianas e aplicar o raciocínio científico.

Para quem busca elevar o desempenho no Enem 2025, algumas estratégias podem fazer a diferença.

Especialistas em educação apontam que um dos maiores desafios está na interpretação de gráficos, tabelas e experimentos, já que grande parte das questões envolve análise de dados. Portanto, praticar exercícios desse tipo é fundamental para ganhar agilidade durante a prova.

Outra recomendação é revisar os temas recorrentes, como ecologia, genética, leis da física, eletricidade, radioatividade, reações químicas e propriedades da matéria.

Questões relacionadas ao meio ambiente, energias renováveis e saúde também aparecem com frequência e devem estar no radar dos candidatos.

O treino com provas anteriores do Enem é considerado uma das melhores ferramentas de preparação. Isso ajuda não apenas a se familiarizar com o estilo das questões, mas também a desenvolver estratégias de tempo, já que a gestão das horas disponíveis pode impactar diretamente no resultado final.

Além do estudo teórico, professores ressaltam a importância de buscar a contextualização prática dos conteúdos. Experimentos simples, leituras complementares e notícias relacionadas à ciência podem ampliar a compreensão e facilitar a resolução das questões.

Por fim, manter uma rotina de estudos organizada e equilibrada, intercalando teoria, prática e revisões, aumenta significativamente as chances de conquistar uma boa nota em Ciências da Natureza no Enem 2025.

