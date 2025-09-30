Enem 2025: 5 temas que mais caem em matemática para você focar os estudos

A Matemática é, historicamente, uma das provas mais desafiadoras do Enem. Para muitos candidatos, ela pode ser um divisor de águas entre garantir uma boa nota ou ver o desempenho comprometido.

Por isso, identificar os conteúdos mais cobrados ao longo dos anos é essencial para direcionar os estudos e aumentar as chances de sucesso no Enem 2025.

De acordo com análises de especialistas e estatísticas de provas anteriores, alguns temas aparecem com frequência recorrente e merecem prioridade na preparação.

Confira os 5 tópicos que mais caem em Matemática no Enem:

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem





1. Funções

Questões de função do 1º e 2º grau, exponenciais e logarítmicas aparecem em grande quantidade. O Enem costuma relacionar funções a situações do dia a dia, como crescimento populacional, juros e consumo.

2. Geometria Plana e Espacial

Problemas envolvendo cálculo de áreas, perímetros, volumes e superfícies são clássicos. É comum que o Enem traga figuras aplicadas a situações práticas, como embalagens, construções e até mapas.

3. Probabilidade e Estatística

Com a crescente relevância da interpretação de dados, gráficos e tabelas, questões sobre média, mediana, desvio padrão e cálculos de chance são cada vez mais frequentes.

4. Razão, Proporção e Regra de Três

Esses conteúdos são fundamentais para resolver problemas práticos do cotidiano, como cálculos de consumo, escalas, velocidade e tempo. Aparecem em diferentes formas ao longo da prova.

5. Porcentagem e Juros

Sempre presentes, esses temas são aplicados em contextos de finanças, descontos, lucros e situações do mercado. São questões que exigem atenção à interpretação de texto e cálculo rápido.

Como se preparar

Para ter bom desempenho, o ideal é resolver provas anteriores, treinar a leitura cuidadosa dos enunciados (que costumam