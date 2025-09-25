Enem 2025: estratégias para elevar sua nota em redação

A redação é uma das partes mais importantes do Enem 2025, já que pode garantir até 1.000 pontos e aumentar significativamente a média final do candidato.

Para se destacar, é essencial compreender os critérios avaliados e adotar práticas de estudo direcionadas.

Um dos primeiros passos é dominar a estrutura do texto dissertativo-argumentativo, modelo exigido pelo exame. Isso significa organizar a redação em introdução, desenvolvimento e conclusão, assegurando que as ideias apresentem lógica e coerência.

Outro ponto crucial é o uso de repertórios socioculturais válidos, como referências a livros, filmes, dados históricos ou pesquisas recentes. Quanto mais bem relacionados ao tema, maior a chance de pontuar em “competência 2”, que avalia o domínio do conteúdo.

Além disso, estar atualizado sobre a atualidade política, social, cultural e científica ajuda o estudante a argumentar com consistência. Temas como tecnologia, meio ambiente, desigualdade social e saúde pública são recorrentes e podem aparecer de diferentes formas na proposta de redação.

A coerência linguística também é determinante. Revisar regras de gramática, evitar repetições e manter clareza no uso das palavras são práticas que contribuem para uma boa pontuação em “competência 4”.

Por fim, não se pode esquecer da proposta de intervenção, exigida pelo Enem. O candidato deve apresentar uma solução para o problema abordado, respeitando a viabilidade e os direitos humanos.

Em resumo

No Enem 2025, elevar a nota na redação depende de um equilíbrio entre domínio da estrutura, repertório variado, clareza na escrita e capacidade de propor soluções viáveis. A prática constante é o melhor caminho para alcançar uma redação nota mil.