ENEM 2025

Competências da redação do Enem: saiba o que é avaliado no exame

A redação do Enem é corrigida com base em 5 competências que analisam domínio da língua, organização do texto, argumentos e proposta de intervenção.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 09/09/2025 às 15:47
Notícia
Saulo Angelo / Istock
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), aplicativo ENEM na tela do smartphone, educação brasileira. FOTO: Saulo Angelo / Istock

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das partes mais importantes da prova, capaz de influenciar diretamente a nota final dos participantes.

Para avaliar o desempenho dos candidatos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) utiliza cinco competências que medem desde o domínio da língua até a capacidade de elaborar propostas de intervenção social.

As cinco competências da redação do Enem

Domínio da norma culta da língua portuguesa

Avalia se o candidato escreve dentro das regras gramaticais, respeitando ortografia, pontuação e concordância.

Compreensão da proposta de redação

Verifica se o participante desenvolveu o texto de acordo com o tema proposto, respeitando o tipo textual exigido, que é o dissertativo-argumentativo.

Capacidade de organizar e selecionar informações

Mede a habilidade de estruturar o texto com clareza, coesão e coerência, estabelecendo relações entre as ideias apresentadas.

Demonstração de conhecimento de diferentes áreas

Avalia a articulação de argumentos com repertório sociocultural, histórico, científico ou literário pertinente ao tema.

Elaboração de proposta de intervenção

Exige que o candidato apresente uma solução para o problema discutido, respeitando os direitos humanos e sendo viável na prática.

Importância da nota da redação

A nota da redação pode variar de 0 a 1000 pontos e tem grande peso na classificação dos estudantes em universidades públicas e privadas por meio do Sisu, Prouni e Fies. Por isso, compreender as competências avaliadas é essencial para quem deseja alcançar bons resultados.

Além de demonstrar domínio da escrita, os candidatos devem estar preparados para construir argumentos consistentes e propor soluções que demonstrem senso crítico e responsabilidade social.

