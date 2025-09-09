Competências da redação do Enem: saiba o que é avaliado no exame

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das partes mais importantes da prova, capaz de influenciar diretamente a nota final dos participantes.
Para avaliar o desempenho dos candidatos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) utiliza cinco competências que medem desde o domínio da língua até a capacidade de elaborar propostas de intervenção social.
Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem
As cinco competências da redação do Enem
Domínio da norma culta da língua portuguesa
Avalia se o candidato escreve dentro das regras gramaticais, respeitando ortografia, pontuação e concordância.
Compreensão da proposta de redação
Verifica se o participante desenvolveu o texto de acordo com o tema proposto, respeitando o tipo textual exigido, que é o dissertativo-argumentativo.
Capacidade de organizar e selecionar informações
Mede a habilidade de estruturar o texto com clareza, coesão e coerência, estabelecendo relações entre as ideias apresentadas.
Demonstração de conhecimento de diferentes áreas
Avalia a articulação de argumentos com repertório sociocultural, histórico, científico ou literário pertinente ao tema.
Elaboração de proposta de intervenção
Exige que o candidato apresente uma solução para o problema discutido, respeitando os direitos humanos e sendo viável na prática.
Importância da nota da redação
A nota da redação pode variar de 0 a 1000 pontos e tem grande peso na classificação dos estudantes em universidades públicas e privadas por meio do Sisu, Prouni e Fies. Por isso, compreender as competências avaliadas é essencial para quem deseja alcançar bons resultados.
Além de demonstrar domínio da escrita, os candidatos devem estar preparados para construir argumentos consistentes e propor soluções que demonstrem senso crítico e responsabilidade social.
Comentários