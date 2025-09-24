Enem 2025: estratégias para elevar sua nota em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias no Enem 2025 é uma das áreas que mais exigem atenção dos candidatos.

Composta por questões de interpretação de texto, análise de diferentes gêneros discursivos, além de conteúdos de gramática e literatura, essa parte do exame pode garantir uma boa pontuação para quem se prepara com estratégias adequadas.

1. Invista na interpretação de textos

Grande parte da prova é baseada em interpretação. Ler com atenção enunciados, identificar ironias, intenções comunicativas e compreender o contexto do texto são habilidades essenciais.

2. Varie os gêneros textuais nos estudos

O Enem costuma trazer propagandas, charges, letras de músicas, poemas e textos jornalísticos. Estudar diferentes gêneros ajuda a ampliar o repertório de leitura e facilita a resolução das questões.

3. Reforce os conhecimentos de gramática

Questões sobre pontuação, regência, concordância e uso de pronomes podem aparecer, sempre em contexto. Praticar esses pontos evita erros em questões aparentemente simples.

4. Revise literatura brasileira e portuguesa

O exame valoriza obras, estilos de época e autores que marcaram a história literária. Estudar os movimentos literários mais cobrados é uma forma de se preparar com foco.

5. Pratique com provas anteriores

Resolver exames anteriores ajuda a compreender a lógica das questões e a ganhar agilidade. Além disso, auxilia a identificar os temas recorrentes que podem aparecer no Enem 2025.

Com dedicação à leitura crítica, domínio da gramática e contato constante com diferentes tipos de textos, o candidato pode elevar significativamente sua nota em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias no Enem 2025.