Enem 2025: estratégias para elevar sua nota em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Aprenda como interpretação de texto, revisão de gramática e prática com provas anteriores podem ajudar a garantir uma boa pontuação no Enem 2025.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 24/09/2025 às 17:40
Natalie_/Istock
Imagem ilustrativa sobre os assuntos recorrentes em Linguagens, códigos e suas tecnologias exigidos no Enem FOTO: Natalie_/Istock

A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias no Enem 2025 é uma das áreas que mais exigem atenção dos candidatos.

Composta por questões de interpretação de texto, análise de diferentes gêneros discursivos, além de conteúdos de gramática e literatura, essa parte do exame pode garantir uma boa pontuação para quem se prepara com estratégias adequadas.

1. Invista na interpretação de textos

Grande parte da prova é baseada em interpretação. Ler com atenção enunciados, identificar ironias, intenções comunicativas e compreender o contexto do texto são habilidades essenciais.

2. Varie os gêneros textuais nos estudos

O Enem costuma trazer propagandas, charges, letras de músicas, poemas e textos jornalísticos. Estudar diferentes gêneros ajuda a ampliar o repertório de leitura e facilita a resolução das questões.

3. Reforce os conhecimentos de gramática

Questões sobre pontuação, regência, concordância e uso de pronomes podem aparecer, sempre em contexto. Praticar esses pontos evita erros em questões aparentemente simples.

4. Revise literatura brasileira e portuguesa

O exame valoriza obras, estilos de época e autores que marcaram a história literária. Estudar os movimentos literários mais cobrados é uma forma de se preparar com foco.

5. Pratique com provas anteriores

Resolver exames anteriores ajuda a compreender a lógica das questões e a ganhar agilidade. Além disso, auxilia a identificar os temas recorrentes que podem aparecer no Enem 2025.

Com dedicação à leitura crítica, domínio da gramática e contato constante com diferentes tipos de textos, o candidato pode elevar significativamente sua nota em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias no Enem 2025.

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

