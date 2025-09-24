ENEM 2025

Enem 2025: estratégias para elevar sua nota em Ciências Humanas

Descubra técnicas práticas de estudo e interpretação que podem elevar seu desempenho na prova de Ciências Humanas do Enem 2025.

Jefferson Albuquerque
Publicado em 24/09/2025 às 16:52
Fauzi Muda/Istock
Imagem ilustrativa de ciências humanas FOTO: Fauzi Muda/Istock

A área de Ciências Humanas no Enem 2025 reúne questões de História, Geografia, Sociologia e Filosofia, exigindo do candidato não apenas memorização, mas também interpretação crítica.

Para alcançar uma boa nota, é essencial adotar métodos de estudo direcionados.

1. Estude atualidades e contexto histórico

As provas frequentemente relacionam fatos históricos a acontecimentos recentes. Acompanhar jornais, revistas e portais de notícias ajuda a criar conexões que podem aparecer nos enunciados.

2. Revise temas recorrentes

Questões sobre a Segunda Guerra Mundial, Revolução Industrial, ditadura militar brasileira, globalização e problemas ambientais são recorrentes. Ter esses conteúdos bem fixados aumenta as chances de acerto.

3. Pratique interpretação de textos e imagens

Boa parte da prova é composta por gráficos, charges, tirinhas e documentos. Treinar a leitura crítica e a análise de fontes visuais pode garantir pontos preciosos.

4. Resolva provas anteriores

Os exames de anos passados permitem identificar o estilo das questões, os temas preferidos da banca e os níveis de dificuldade. Isso também ajuda a ganhar rapidez.

5. Use resumos e mapas mentais

Organizar o conteúdo em esquemas visuais facilita a memorização e a revisão rápida antes da prova.

6. Administre bem o tempo

O candidato precisa responder 45 questões de Ciências Humanas. Estabelecer um limite de minutos por questão é essencial para não comprometer o desempenho em outras áreas.

Com planejamento, revisão constante e foco em interpretação crítica, é possível elevar significativamente a nota em Ciências Humanas no Enem 2025. Mais do que decorar, a chave é compreender os conteúdos e relacioná-los ao mundo atual.

