5 músicas que podem turbinar sua redação do Enem 2025

Selecionamos canções brasileiras marcantes que podem ser citadas como repertório sociocultural produtivo e enriquecer sua redação no Enem 2025.

Jefferson Albuquerque
Publicado em 24/09/2025 às 15:56
A redação do Enem é uma das etapas mais importantes da prova e pode garantir pontos decisivos para quem busca ingressar em uma universidade.

Além da estrutura textual e do domínio da norma culta, um dos diferenciais é a capacidade de trazer referências socioculturais para sustentar os argumentos.

Nesse sentido, músicas podem ser grandes aliadas, já que refletem questões sociais, políticas, históricas e culturais. Confira 5 músicas que podem enriquecer a sua redação no Enem 2025:

1. “Apesar de Você” – Chico Buarque

A canção é um símbolo de resistência à ditadura militar no Brasil. Pode ser usada para discutir temas relacionados a liberdade de expressão, democracia e censura.

2. “Cálice” – Chico Buarque e Gilberto Gil

Outra música que carrega forte crítica social e política, especialmente ligada ao autoritarismo. É uma ótima referência quando o tema envolve direitos humanos e repressão.

3. “Gente” – Caetano Veloso

A letra exalta a diversidade e a importância do ser humano em sua pluralidade. Pode ser útil em redações sobre igualdade, respeito às diferenças e inclusão social.

4. “Aquarela” – Toquinho

Embora pareça simples, a canção fala sobre as possibilidades da vida e o olhar criativo para o futuro. É interessante para temas relacionados a educação, infância, juventude e sonhos coletivos.

5. “Diáspora” – Emicida

A obra do rapper aborda questões de identidade, racismo e resistência cultural. É uma forte referência para temas sobre igualdade racial, luta social e representatividade.

Como usar as músicas na redação?

É importante que o estudante não apenas cite a canção, mas saiba contextualizar sua mensagem e relacioná-la diretamente com o tema proposto. Dessa forma, a referência mostra repertório sociocultural produtivo, o que pode elevar a nota na competência 2 da redação do Enem.

Trazer músicas como apoio argumentativo pode ser o diferencial que fará a redação se destacar em 2025.

