Enem 2025: quais assuntos mais recorrentes em Redação?

Questões sociais, culturais e de cidadania dominam a prova. Entenda os padrões dos últimos anos e saiba como se preparar para o Enem 2025.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 18/09/2025 às 16:42
Junior Pereira/Istock
Imagem ilustrativa

A Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um dos momentos mais aguardados e temidos pelos candidatos.

Isso porque a prova exige não apenas domínio da escrita, mas também capacidade de argumentação, análise crítica e a construção de uma proposta de intervenção.

Com o Enem 2025 se aproximando, muitos estudantes se perguntam: quais são os temas mais recorrentes na Redação?

Temas com impacto social e relevância nacional

Analisando os últimos 20 anos de prova, é possível perceber que a banca organizadora mantém um padrão: os temas quase sempre giram em torno de questões sociais, culturais, educacionais ou de cidadania, que impactam diretamente a vida em sociedade.

Alguns exemplos que reforçam essa tendência:

  • 2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira.
  • 2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil.
  • 2017: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil.
  • 2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil.
  • 2021: Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil.
  • 2023: Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil.
  • 2024: Desafios para a valorização da herança africana no Brasil.

Esses exemplos mostram que o recorte social é o mais explorado, sempre com foco em problemáticas que exigem reflexão sobre inclusão, direitos humanos, diversidade e políticas públicas.

Como os temas são escolhidos

De acordo com especialistas, o Inep define os assuntos da redação do Enem com base em questões atuais e relevantes para o país, mas que ainda não tenham sido amplamente debatidas em provas ou vestibulares.

A escolha busca provocar a reflexão do estudante sobre problemas concretos da sociedade brasileira, exigindo uma abordagem crítica e propositiva.

O que esperar para 2025

Embora seja impossível prever com certeza o tema do Enem 2025, especialistas apontam que assuntos relacionados a tecnologia e seus impactos sociais, meio ambiente, saúde pública e inclusão social podem ganhar espaço.

Questões sobre o combate à desinformação, os desafios da inteligência artificial, as mudanças climáticas e a valorização de comunidades tradicionais são possibilidades levantadas por educadores.

Dicas para se preparar

  • Leia jornais e portais de notícias para acompanhar debates atuais.
  • Treine redações com base em temas sociais e culturais recorrentes.
  • Revise os temas anteriores e observe os padrões.
  • Pratique a construção de propostas de intervenção, respeitando os direitos humanos.

Com uma preparação focada nos temas mais recorrentes, os candidatos aumentam suas chances de alcançar uma nota alta na redação, que pode ser decisiva para garantir a vaga em universidades públicas e privadas em 2026.

