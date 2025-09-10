ENEM 2025

Possíveis temas de redação Enem 2025: especialistas apontam 5 apostas

Descubra os possíveis temas de redação Enem 2025. Especialistas listam 5 apostas para você treinar a escrita e se preparar melhor para a prova.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 10/09/2025 às 13:14
Antonio Diaz / Istock
Estudantes do ensino médio tomando notas em sala de aula vestindo uniforme FOTO: Antonio Diaz / Istock

Faltando menos de 100 dias para o Enem 2025, estudantes intensificam a preparação para a redação, parte decisiva da prova.

O tema é sempre cercado de expectativa e, embora impossível prever com certeza qual será, professores sugerem hipóteses baseadas em debates sociais relevantes que ainda não apareceram em edições anteriores.

Em 2024, o assunto foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. Agora, para 2025, a lista de possíveis temas de redação Enem 2025 inclui desde questões urbanas até dilemas éticos da tecnologia.

5 temas cotados por especialistas

Confira os tópicos sugeridos por professores para treinar a escrita e aumentar as chances de bom desempenho:

  • Desafios no acesso à moradia digna – Apesar de avanços, o déficit habitacional ainda atinge milhões de famílias e a população em situação de rua cresce no país.
  • Pressões estéticas e saúde mental de adolescentes – Estudos apontam aumento de transtornos alimentares ligados a padrões de beleza e uso de redes sociais.
  • Preservação de saberes e práticas tradicionais brasileiras – A valorização de culturas indígenas e quilombolas pode surgir como reflexão sobre diversidade cultural.
  • Gestão de resíduos e desafios ambientais – O baixo índice de reciclagem e o impacto dos lixões continuam sendo problemas nacionais.
  • Ética no uso da inteligência artificial – Questões de transparência, preconceitos e impactos sociais da IA estão cada vez mais em debate.

Leia Também

Mais importante do que “acertar” o tema

Para especialistas, usar esses possíveis assuntos como base de treino é essencial, mas o foco deve estar na estrutura exigida pelo Enem: introdução bem organizada, desenvolvimento com repertório sociocultural consistente e conclusão com proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

Assim, independentemente de qual tema seja escolhido pelo Inep em 2025, o candidato estará preparado para construir um texto coeso e crítico.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem


Tags

Enem 2025 Redação Enem temas das redações

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.