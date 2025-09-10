Possíveis temas de redação Enem 2025: especialistas apontam 5 apostas

Faltando menos de 100 dias para o Enem 2025, estudantes intensificam a preparação para a redação, parte decisiva da prova.

O tema é sempre cercado de expectativa e, embora impossível prever com certeza qual será, professores sugerem hipóteses baseadas em debates sociais relevantes que ainda não apareceram em edições anteriores.

Em 2024, o assunto foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. Agora, para 2025, a lista de possíveis temas de redação Enem 2025 inclui desde questões urbanas até dilemas éticos da tecnologia.

5 temas cotados por especialistas

Confira os tópicos sugeridos por professores para treinar a escrita e aumentar as chances de bom desempenho:

Desafios no acesso à moradia digna – Apesar de avanços, o déficit habitacional ainda atinge milhões de famílias e a população em situação de rua cresce no país.

– Apesar de avanços, o déficit habitacional ainda atinge milhões de famílias e a população em situação de rua cresce no país. Pressões estéticas e saúde mental de adolescentes – Estudos apontam aumento de transtornos alimentares ligados a padrões de beleza e uso de redes sociais.

– Estudos apontam aumento de transtornos alimentares ligados a padrões de beleza e uso de redes sociais. Preservação de saberes e práticas tradicionais brasileiras – A valorização de culturas indígenas e quilombolas pode surgir como reflexão sobre diversidade cultural.

– A valorização de culturas indígenas e quilombolas pode surgir como reflexão sobre diversidade cultural. Gestão de resíduos e desafios ambientais – O baixo índice de reciclagem e o impacto dos lixões continuam sendo problemas nacionais.



– O baixo índice de reciclagem e o impacto dos lixões continuam sendo problemas nacionais. Ética no uso da inteligência artificial – Questões de transparência, preconceitos e impactos sociais da IA estão cada vez mais em debate.

Mais importante do que “acertar” o tema

Para especialistas, usar esses possíveis assuntos como base de treino é essencial, mas o foco deve estar na estrutura exigida pelo Enem: introdução bem organizada, desenvolvimento com repertório sociocultural consistente e conclusão com proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

Assim, independentemente de qual tema seja escolhido pelo Inep em 2025, o candidato estará preparado para construir um texto coeso e crítico.

