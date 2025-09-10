ENEM 2025

4 dicas essenciais para fortalecer a argumentação na redação do Enem

Aprenda estratégias para organizar ideias, usar repertório sociocultural e construir argumentos sólidos que garantam nota alta na redação do Enem.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 10/09/2025 às 15:25
Antonio Diaz/Istock
Many teens solving an admission test for high school FOTO: Antonio Diaz/Istock

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das etapas mais temidas pelos candidatos.

A competência 2, que avalia a capacidade de compreender a proposta, e a competência 3, que analisa a qualidade da argumentação, estão entre os pontos mais desafiadores.

Afinal, não basta apenas dominar o português: é preciso saber estruturar ideias de forma clara, coerente e convincente.

Pensando nisso, reunimos 4 dicas para escrever a argumentação da redação do Enem com mais segurança.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem


1. Use repertório sociocultural legítimo

Um bom argumento deve ser sustentado por referências confiáveis. É válido citar dados de pesquisas, legislações, pensadores, obras literárias, filmes ou acontecimentos históricos. O importante é que o repertório esteja relacionado ao tema e seja usado de maneira pertinente, fortalecendo o ponto de vista.

2. Organize seus parágrafos de forma estratégica

Cada parágrafo do desenvolvimento deve apresentar uma ideia central. Comece com uma frase temática, desenvolva com explicações, exemplos ou comparações e finalize com uma conclusão parcial. Essa estrutura garante clareza e evita repetições.

Leia Também

3. Estabeleça relações de causa e consequência

Um dos recursos mais eficazes é mostrar como um problema gera impactos e quais fatores contribuem para sua existência. Conectivos como “em razão de”, “portanto” e “consequentemente” ajudam a construir uma linha de raciocínio sólida.

4. Mantenha a coerência com a proposta de intervenção

Todo argumento deve conduzir ao desfecho da redação: a proposta de intervenção. Por isso, é essencial que os parágrafos do desenvolvimento estejam alinhados às soluções que você pretende apresentar na conclusão, garantindo consistência e lógica ao texto.

Dominar a argumentação é fundamental para alcançar uma boa nota na redação do Enem. Com treino e atenção a essas estratégias, o candidato aumenta suas chances de chegar à tão sonhada nota mil.

Tags

Enem 2025 Redação Enem temas das redações

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.