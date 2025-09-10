4 dicas essenciais para fortalecer a argumentação na redação do Enem

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das etapas mais temidas pelos candidatos.

A competência 2, que avalia a capacidade de compreender a proposta, e a competência 3, que analisa a qualidade da argumentação, estão entre os pontos mais desafiadores.

Afinal, não basta apenas dominar o português: é preciso saber estruturar ideias de forma clara, coerente e convincente.

Pensando nisso, reunimos 4 dicas para escrever a argumentação da redação do Enem com mais segurança.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem





1. Use repertório sociocultural legítimo

Um bom argumento deve ser sustentado por referências confiáveis. É válido citar dados de pesquisas, legislações, pensadores, obras literárias, filmes ou acontecimentos históricos. O importante é que o repertório esteja relacionado ao tema e seja usado de maneira pertinente, fortalecendo o ponto de vista.

2. Organize seus parágrafos de forma estratégica

Cada parágrafo do desenvolvimento deve apresentar uma ideia central. Comece com uma frase temática, desenvolva com explicações, exemplos ou comparações e finalize com uma conclusão parcial. Essa estrutura garante clareza e evita repetições.

3. Estabeleça relações de causa e consequência

Um dos recursos mais eficazes é mostrar como um problema gera impactos e quais fatores contribuem para sua existência. Conectivos como “em razão de”, “portanto” e “consequentemente” ajudam a construir uma linha de raciocínio sólida.

4. Mantenha a coerência com a proposta de intervenção

Todo argumento deve conduzir ao desfecho da redação: a proposta de intervenção. Por isso, é essencial que os parágrafos do desenvolvimento estejam alinhados às soluções que você pretende apresentar na conclusão, garantindo consistência e lógica ao texto.

Dominar a argumentação é fundamental para alcançar uma boa nota na redação do Enem. Com treino e atenção a essas estratégias, o candidato aumenta suas chances de chegar à tão sonhada nota mil.