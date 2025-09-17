Enem 2025: quais assuntos mais recorrentes em Ciências Humanas?

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é conhecido por cobrar dos candidatos não apenas conteúdos isolados, mas a capacidade de interpretar e relacionar diferentes áreas do conhecimento.

Em Ciências Humanas e suas Tecnologias, isso se torna ainda mais evidente, já que as questões envolvem História, Geografia, Filosofia e Sociologia em conexão direta com a realidade social e política do Brasil e do mundo.

Principais temas cobrados em Ciências Humanas

Ao analisar provas anteriores, é possível identificar padrões que ajudam os candidatos a se prepararem melhor. Veja os tópicos que aparecem com frequência:

História:

Ditadura militar, abolição da escravidão, República Velha, Era Vargas, movimentos sociais e cidadania. Também são recorrentes questões sobre História da África e povos indígenas.

Geografia:

Globalização, industrialização, urbanização, questões ambientais, recursos naturais e geopolítica internacional. A cartografia e leitura de gráficos e mapas também são indispensáveis.

Sociologia:

Cidadania, democracia, movimentos sociais, desigualdade e diversidade cultural.

Filosofia:

Ética, política, teorias do conhecimento e pensadores clássicos como Platão, Aristóteles, Maquiavel e Kant.

Como se preparar para a prova

Especialistas recomendam estudar Ciências Humanas a partir de contextos históricos e sociais, não apenas memorizando fatos. Ler jornais, acompanhar debates atuais e relacionar os acontecimentos com conceitos teóricos é uma forma eficiente de ampliar a compreensão.

Além disso, praticar com questões anteriores do Enem ajuda a perceber como o Inep formula os enunciados, geralmente longos e interdisciplinares, exigindo atenção redobrada.

Estratégia final

O segredo para se sair bem em Ciências Humanas no Enem 2025 está em unir teoria e prática, compreendendo como os temas recorrentes dialogam com os desafios do presente.

Isso aumenta as chances de o candidato identificar rapidamente as alternativas corretas e ganhar tempo para as demais áreas da prova.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem



