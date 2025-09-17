Enem 2025: quais assuntos mais recorrentes em Ciências da Natureza?

À medida que o Enem 2025 se aproxima, candidatos intensificam os estudos e buscam direcionar a preparação para os conteúdos mais cobrados em cada área.

Em Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que reúne Química, Física e Biologia, algumas temáticas se destacam historicamente por aparecerem com frequência nas provas.

Segundo especialistas em educação, conhecer esses padrões pode ajudar os estudantes a organizar o tempo e revisar de forma mais estratégica.

Biologia: saúde e ecologia em foco

Na disciplina de Biologia, os assuntos mais recorrentes envolvem ecologia, genética, evolução, citologia e fisiologia humana. Questões sobre preservação ambiental, impacto da ação humana e saúde pública (como vacinas e epidemias) também estão entre as favoritas do exame.

Química: cotidiano e meio ambiente

Em Química, os candidatos devem esperar questões sobre química orgânica, soluções, reações químicas e eletroquímica. Temas relacionados ao meio ambiente e ao uso de substâncias no cotidiano, como poluição, combustíveis e tratamento de água, também aparecem com frequência.

Física: aplicações práticas

A prova de Física costuma abordar tópicos ligados a mecânica, eletricidade, óptica e termodinâmica. As questões geralmente pedem interpretação de gráficos e aplicação de conceitos em situações práticas, como o funcionamento de aparelhos e fenômenos naturais.

Estratégia para se preparar

Além de revisar os conteúdos mais cobrados, professores reforçam a importância de resolver provas anteriores, já que a familiaridade com o estilo das questões é determinante para um bom desempenho.

O Enem 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro. A preparação antecipada, aliada a uma revisão direcionada, pode fazer toda a diferença para alcançar uma boa nota e conquistar a vaga no ensino superior.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem



