ENEM 2025

Enem 2025: quais assuntos mais recorrentes em Ciências da Natureza?

Os assuntos de Biologia, Física e Química mais frequentes no Enem ajudam estudantes a organizar melhor seus estudos e garantir bons resultados.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 17/09/2025 às 16:55
KREANGKRAI INDARODOM/Istock
Imagem ilustrativa representando ciências da natureza FOTO: KREANGKRAI INDARODOM/Istock

À medida que o Enem 2025 se aproxima, candidatos intensificam os estudos e buscam direcionar a preparação para os conteúdos mais cobrados em cada área.

Em Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que reúne Química, Física e Biologia, algumas temáticas se destacam historicamente por aparecerem com frequência nas provas.

Segundo especialistas em educação, conhecer esses padrões pode ajudar os estudantes a organizar o tempo e revisar de forma mais estratégica.

Biologia: saúde e ecologia em foco

Na disciplina de Biologia, os assuntos mais recorrentes envolvem ecologia, genética, evolução, citologia e fisiologia humana. Questões sobre preservação ambiental, impacto da ação humana e saúde pública (como vacinas e epidemias) também estão entre as favoritas do exame.

Leia Também

Química: cotidiano e meio ambiente

Em Química, os candidatos devem esperar questões sobre química orgânica, soluções, reações químicas e eletroquímica. Temas relacionados ao meio ambiente e ao uso de substâncias no cotidiano, como poluição, combustíveis e tratamento de água, também aparecem com frequência.

Física: aplicações práticas

A prova de Física costuma abordar tópicos ligados a mecânica, eletricidade, óptica e termodinâmica. As questões geralmente pedem interpretação de gráficos e aplicação de conceitos em situações práticas, como o funcionamento de aparelhos e fenômenos naturais.

Estratégia para se preparar

Além de revisar os conteúdos mais cobrados, professores reforçam a importância de resolver provas anteriores, já que a familiaridade com o estilo das questões é determinante para um bom desempenho.

O Enem 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro. A preparação antecipada, aliada a uma revisão direcionada, pode fazer toda a diferença para alcançar uma boa nota e conquistar a vaga no ensino superior.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem


Tags

ciências humanas cronograma de estudos Enem 2025

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.