ENEM 2025

Enem 2025: quais assuntos mais recorrentes em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias?

Interpretação de textos, literatura, artes e idiomas estão entre os conteúdos mais recorrentes em Linguagens no Enem; veja como se preparar

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 17/09/2025 às 15:59
Natalie_/Istock
Imagem ilustrativa sobre os assuntos recorrentes em Linguagens, códigos e suas tecnologias exigidos no Enem FOTO: Natalie_/Istock

A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias é um dos grandes desafios do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Com 45 questões, essa área cobra principalmente a interpretação de textos, exigindo que o candidato saiba analisar informações em diferentes formatos, como literatura, propaganda, tirinhas, músicas e até charges.

O histórico dos últimos anos mostra que alguns temas aparecem com mais frequência e merecem atenção especial dos estudantes. Entre eles, estão:

Enem 2025: descubra os temas mais cobrados em Linguagens e Códigos

Leitura e interpretação de textos verbais e não verbais:

Habilidade central da prova, já que praticamente todas as questões exigem compreensão textual.

Funções da linguagem e gêneros textuais:

Análise de intencionalidade, recursos estilísticos e tipos de discurso.

Literatura brasileira:

Obras, estilos de época e principais autores, com foco em interpretação e contexto histórico.

Artes e manifestações culturais:

Música, cinema, artes visuais e suas relações sociais.

Leia Também

Gramática aplicada ao uso:

Interpretação de tempos verbais, pronomes, coesão e coerência no texto.

Comunicação e tecnologia:

Análise de linguagens em diferentes mídias, incluindo internet e redes sociais.

Inglês e espanhol:

Textos curtos com foco em leitura e interpretação, em vez de gramática pura.

De acordo com especialistas, o segredo para se sair bem nessa área é ler muito e praticar questões anteriores, pois a prova exige interpretação crítica e não apenas memorização de regras.

O Enem 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro. Até lá, organizar um cronograma que inclua revisões de literatura, prática de interpretação e treino com provas passadas pode ser a chave para conquistar uma boa nota.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem


Tags

cronograma de estudos Enem 2025 Linguagens

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.