Enem 2025: quais assuntos mais recorrentes em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias?

A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias é um dos grandes desafios do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Com 45 questões, essa área cobra principalmente a interpretação de textos, exigindo que o candidato saiba analisar informações em diferentes formatos, como literatura, propaganda, tirinhas, músicas e até charges.

O histórico dos últimos anos mostra que alguns temas aparecem com mais frequência e merecem atenção especial dos estudantes. Entre eles, estão:

Enem 2025: descubra os temas mais cobrados em Linguagens e Códigos

Leitura e interpretação de textos verbais e não verbais:

Habilidade central da prova, já que praticamente todas as questões exigem compreensão textual.

Funções da linguagem e gêneros textuais:

Análise de intencionalidade, recursos estilísticos e tipos de discurso.

Literatura brasileira:

Obras, estilos de época e principais autores, com foco em interpretação e contexto histórico.

Artes e manifestações culturais:

Música, cinema, artes visuais e suas relações sociais.

Gramática aplicada ao uso:

Interpretação de tempos verbais, pronomes, coesão e coerência no texto.

Comunicação e tecnologia:

Análise de linguagens em diferentes mídias, incluindo internet e redes sociais.

Inglês e espanhol:

Textos curtos com foco em leitura e interpretação, em vez de gramática pura.

De acordo com especialistas, o segredo para se sair bem nessa área é ler muito e praticar questões anteriores, pois a prova exige interpretação crítica e não apenas memorização de regras.

O Enem 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro. Até lá, organizar um cronograma que inclua revisões de literatura, prática de interpretação e treino com provas passadas pode ser a chave para conquistar uma boa nota.

