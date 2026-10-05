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ENEM 2026

Enem 2026: como revisar lentes, espelhos e imagens

Reflexão, refração, óptica geométrica e instrumentos ópticos simples fazem parte dos conhecimentos de Física.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 05/10/2026 às 16:50
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Enem 2026: como revisar lentes, espelhos e imagens FOTO: Reprodução/Magnific

Óculos, espelhos e instrumentos de observação ajudam a transformar a óptica em um conteúdo concreto. Para o Enem 2026, o estudante deve entender como a luz se comporta e como as imagens são formadas.

A matriz de Ciências da Natureza reúne reflexão e refração, além de óptica geométrica com lentes e espelhos. Formação de imagens e instrumentos ópticos simples completam essa parte da relação publicada pelo Inep.

Na revisão, é importante diferenciar o que acontece quando a luz retorna ao mesmo meio e quando muda sua direção ao passar de um meio para outro. Desenhos de raios de luz podem ajudar a visualizar cada situação.

O Enem 2026 terá aplicação regular em 8 e 15 de novembro. Física integra a prova de Ciências da Natureza, marcada para 15 de novembro de 2026.

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O que observar nas questões de óptica

O candidato deve identificar o objeto, o sistema óptico e a posição da imagem. Também precisa analisar se ela é ampliada ou reduzida e como sua orientação se apresenta na situação descrita.

A matriz delimita o conteúdo que pode orientar os estudos, mas não prevê questões nem estabelece a frequência de cada tópico. A compreensão do fenômeno deve vir antes da aplicação de relações matemáticas.

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Resumo

  • Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Revise reflexão e refração da luz.
  • Estude lentes, espelhos e formação de imagens.
  • Inclua instrumentos ópticos simples na preparação.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 física regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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