Enem 2026: coesão conecta as ideias da redação

Um texto pode ter bons argumentos e ainda ficar difícil de acompanhar quando as ideias parecem desconectadas. Na redação do Enem, a coesão ajuda o leitor a entender como uma afirmação leva à seguinte.

Esse aspecto é avaliado na Competência IV. A Cartilha do Participante de 2025 explica que frases e parágrafos devem estabelecer relações capazes de garantir sequência coerente e interdependência entre as ideias.

Os recursos coesivos podem expressar relações de causa, consequência, oposição, comparação, tempo ou conclusão. O importante é que sejam usados de acordo com o sentido, e não apenas inseridos para iniciar um parágrafo.

A redação será aplicada no primeiro dia do Enem 2026. A edição regular terá provas em 8 e 15 de novembro de 2026, com o texto dissertativo-argumentativo em 8 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Como melhorar a coesão do texto

Durante a revisão, o participante pode verificar se cada parágrafo tem uma ideia principal e se as informações seguintes ajudam a desenvolvê-la. Também deve observar se há ligação explícita entre um parágrafo e outro.

A variedade de recursos é importante, mas a clareza vem primeiro. Repetir conectivos de forma automática ou usar expressões sem relação com o argumento pode prejudicar o encadeamento.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



A redação será aplicada em 8 de novembro.



Ligue frases e parágrafos de acordo com o sentido.



Revise relações de causa, oposição, comparação e conclusão.

Para mais informações, consulte o site do Inep.