Enem 2026: veja os cuidados com o cartão-resposta

O cartão-resposta exige atenção porque não será substituído se o participante cometer um procedimento indevido. Antes de preencher, é necessário ler as instruções e seguir a orientação da equipe de aplicação.

O edital do Enem 2026 determina que o candidato assine os espaços indicados, marque a cor da capa do Caderno de Questões e transcreva para o cartão a frase impressa nessa capa.

As respostas devem ser passadas com caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente. O documento precisa ser entregue ao chefe de sala na saída definitiva e não pode ser levado pelo participante.

Esses cuidados valem nos dois dias da aplicação regular, marcada para 8 e 15 de novembro de 2026. O candidato terá um cartão-resposta referente a cada dia de prova.

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O que conferir antes de começar a prova



Quando for autorizado, o participante deve verificar se o Caderno de Questões tem a quantidade indicada no cartão-resposta e se existe algum defeito gráfico que impeça a resolução. Qualquer problema deve ser comunicado ao chefe de sala.

O cartão só deve ser destacado quando houver autorização. Também é preciso evitar rasuras e conferir se cada resposta foi marcada no espaço correspondente antes da entrega.

Resumo

Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.



Assine o cartão-resposta nos espaços indicados.



Marque a cor do caderno e copie a frase da capa.



Use caneta preta de corpo transparente e entregue o cartão ao fiscal.

Para mais informações, consulte o site do Inep.