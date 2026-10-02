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Enem 2026: tecnologia e trabalho estão em Ciências Humanas

Matriz propõe analisar impactos das mudanças técnicas na produção, na vida social e na organização dos espaços.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 02/10/2026 às 17:26
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Enem 2026: tecnologia e trabalho estão em Ciências Humanas FOTO: Imagem de Dragos Condrea no Magnific

Máquinas, redes e novas formas de produção mudam não apenas as tarefas profissionais, mas também as cidades, o campo e a circulação de riquezas. Esse olhar amplo faz parte da preparação para Ciências Humanas no Enem 2026.

Entre as habilidades descritas pelo Inep está a identificação do papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e da vida social. A matriz também propõe analisar seus impactos na distribuição territorial da produção.

O candidato pode ser levado a relacionar mudanças técnicas ao uso dos espaços rural e urbano e aos processos de produção ou circulação de riquezas. Outro ponto é avaliar argumentos favoráveis ou contrários aos efeitos das tecnologias na sociedade e no trabalho.

As provas regulares do Enem 2026 serão realizadas em 8 e 15 de novembro. Ciências Humanas integra o primeiro dia, marcado para 8 de novembro de 2026.

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Em vez de estudar cada inovação de forma isolada, vale observar o que ela modifica: relações de trabalho, localização das atividades, fluxo de mercadorias e organização da vida social.

A leitura das fontes apresentadas na questão é essencial para comparar pontos de vista. A matriz define habilidades de análise, mas não aponta acontecimentos obrigatórios nem prevê quais exemplos serão usados.

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Resumo

  • Provas regulares: 8 e 15 de novembro de 2026.
  • Relacione tecnologia, trabalho e vida social.
  • Observe impactos no campo, nas cidades e na produção.
  • Treine a comparação de argumentos e pontos de vista.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Jefferson Albuquerque
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