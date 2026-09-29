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Ondas no Enem 2026: veja o que revisar em Física

Frequência, comprimento de onda, reflexão, refração e instrumentos ópticos aparecem entre os conteúdos previstos.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 29/09/2026 às 17:39
Imagem de Kipargerter no Magnific
Ondas eletromagnéticas FOTO: Imagem de Kipargerter no Magnific

Som, luz e outros fenômenos ondulatórios fazem parte da revisão de Física para o Enem 2026. O estudo precisa ligar os conceitos às situações e tecnologias apresentadas nas questões.

A matriz do Inep cita pulsos e ondas, período, frequência e ciclo. Também inclui a relação entre velocidade, frequência e comprimento de onda, além da propagação em diferentes meios.

Reflexão e refração aparecem junto à óptica geométrica, com lentes, espelhos, formação de imagens e instrumentos ópticos simples.

Esses conhecimentos integram Ciências da Natureza, aplicada no segundo dia, em 15 de novembro. O primeiro domingo do Enem 2026 será em 8 de novembro, com Linguagens, Humanas e redação.

Como organizar a revisão de ondas

Uma forma de dividir o estudo é começar pelas grandezas básicas, seguir para propagação, reflexão e refração e depois relacionar os conceitos à formação de imagens e aos instrumentos ópticos. A matriz não informa quantas questões abordarão o assunto.

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Resumo

  • Base: período, frequência, ciclo e comprimento de onda.
  • Fenômenos: propagação, reflexão e refração.
  • Óptica: lentes, espelhos e formação de imagens.
  • Datas do Enem 2026: 8 e 15 de novembro.

Mais informações no site do Inep.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

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Enem 2026 física regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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