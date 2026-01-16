Fera Medicina: Aluno do GGE conquista o 1º lugar geral do SSA 3, da UPE

O estudante Gabriel Pimentel Amaral, do Colégio GGE, conquistou o 1º lugar geral do SSA 3 (Sistema Seriado de Avaliação), da Universidade de Pernambuco (UPE). Com a nota 86,07, o jovem de 17 anos ingressa no curso de Medicina no início de 2026.

Gabriel afirma que a colocação foi uma surpresa agradável: "Reflete o meu esforço durante os 3 anos do Ensino Médio. Não foquei especificamente no 1º lugar, a minha prioridade sempre foi fazer o meu melhor."

O estudante revela que sua rotina foi constante durante o Ensino Médio, com cronogramas de estudo bem organizados e sempre seguindo uma mesma estrutura. "Assistir às aulas do colégio, aprofundar na teoria e praticar com questões para sedimentar o conteúdo", detalha.

O fera destaca que a paciência e a vontade de entrar na universidade foram fundamentais para a aprovação, mas que o suporte do colégio - onde estuda desde o início do Ensino Médio - também teve muita importância. "A preparação que o GGE oferece, com aulas excepcionais e um material muito completo tanto para o SSA quanto para o Enem [Exame Nacional do Ensino Médio], contribuiu para a manutenção da constância durante esses três anos", acrescenta.

"É muito difícil citar uma única pessoa ou um único projeto, pois tive muitos professores e inúmeras atividades que me ajudaram a atingir esse meu objetivo. Tivemos uma equipe pedagógica muito bem preparada e projetos como o RediGGE [de redação] que ajudaram a fixar os conteúdos trabalhados em sala. Foi uma rede de fatores do colégio que me auxiliaram nessa conquista", ressalta.

Ele também afirma que momentos de conversa e de descontração com familiares e com amigos ajudaram a manter o foco e a dedicação durante o Ensino Médio.



Gabriel Pimentel Amaral e seus pais, Ana Carla Pimentel e Ademir Amaral - Mayara Evelin/GGE

Gabriel revela que sua motivação para escolher o curso é que, além de gostar muito de trabalhar com pessoas, a Medicina envolve áreas com as quais ele tem afinidade, como Biologia e Química. No momento, ele não tem em mente uma especialização e acredita que essa decisão será feita no decorrer do curso.

O estudante também afirma que sua estratégia de prova foi começar pelas questões das áreas do conhecimento com as quais ele tinha mais afinidade. "Vai de cada um, no meu caso essa estratégia funcionou."

Gabriel obteve a média 86,07 no SSA e ingressa no curso de Medicina no campus Santo Amaro no primeiro semestre de 2026.

Direção certa

Para a diretora pedagógica da unidade Aldeia, Karla Veras, o primeiro lugar no SSA 3 confirma a solidez da proposta educacional do colégio. "Esse resultado é reflexo de um trabalho consistente, construído ao longo de 30 anos de compromisso com a educação. Ele vai além do desempenho acadêmico e mostra que formar alunos com propósito, cuidado e atenção gera conquistas expressivas", afirma.

Segundo Karla, a metodologia do GGE combina planejamento pedagógico, acompanhamento próximo dos estudantes e atuação estratégica dos professores. “Trabalhamos com aprofundamento de conteúdo, leitura crítica, integração entre disciplinas e exercícios alinhados ao formato do SSA, sempre estimulando a autonomia do aluno”, explica.

Esse acompanhamento acontece de forma contínua durante todo o Ensino Médio, com simulados, análise de desempenho e ajustes pedagógicos sempre que necessário, além de uma relação próxima com as famílias. O cuidado com o bem-estar emocional dos alunos também faz parte desse processo. “Entendemos que o desenvolvimento acadêmico precisa caminhar junto com o equilíbrio emocional. Por isso, contamos com o Serviço de Orientação Educacional e Psicológica (SOEP), que atua de maneira preventiva, oferecendo escuta e apoio individualizado”, pontua.

Para a diretora, o resultado é fruto de um esforço conjunto. “A parceria entre escola, alunos e famílias é fundamental. Quando todos caminham juntos, a educação cumpre seu papel de transformar trajetórias e ampliar possibilidades para o futuro”, conclui.