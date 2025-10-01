Decifrando o futuro: como a feira de profissões inspira escolhas e o protagonismo

O final da adolescência marca uma fase de muitas escolhas. Entre elas, uma que pode decidir o rumo de uma vida inteira: a da profissão a ser seguida. Para que essa escolha seja assertiva, os colégios costumam promover feiras de profissões e orientar os alunos sobre as opções de carreira e o mercado de trabalho.

No Colégio GGE (Grupo Gênese de Ensino), o Encontro de Profissões é voltado para os alunos do 9º ano do fundamental II e do Ensino Médio. "A principal motivação é oferecer aos alunos uma experiência de orientação acadêmica e profissional que amplie sua visão sobre diferentes áreas de atuação, cursos universitários e possibilidades de carreira", explica Luciana Rios, Psicóloga do Ensino Médio do GGE.

Luciana afirma que, através do evento, o colégio promove o autoconhecimento e a reflexão sobre interesses e aptidões, além de apoiar os estudantes na escolha mais consciente da profissão, aproximando os jovens das universidades, profissionais e ex-alunos. "Fortalecendo o vínculo entre escola e mercado de trabalho e preparar os alunos para decisões importantes em relação ao vestibular e ao futuro acadêmico", acrescenta.

A psicóloga explica que a escolha da inclusão dos alunos do 9º ano é estratégica, pois nesse momento eles começam a se preparar para o Ensino Médio e já iniciam reflexões importantes sobre futuro acadêmico e profissional. “O Encontro de Profissões permite que eles ampliem o repertório de possibilidades, despertem curiosidades e percebam, desde cedo, que suas escolhas escolares estão diretamente ligadas ao caminho que desejam trilhar. É uma forma de inspirá-los e ajudá-los a fazer conexões entre os interesses pessoais e as oportunidades do mercado.”



A feira acontece anualmente e se alinha ao trabalho contínuo de orientação profissional realizado pelo SOEP (Serviço de Orientação Educacional e Psicológica) da instituição. "O colégio valoriza uma formação integral, preparando os alunos não apenas para o sucesso acadêmico, mas também para os desafios da vida e das escolhas profissionais", ressalta Luciana.

A psicóloga explica que o projeto vai além de um evento informativo: "é uma estratégia pedagógica, inserida no calendário escolar, que contribui para que o aluno desenvolva competências socioemocionais, capacidade de planejamento e visão de futuro."

Ela conta que a preparação dos alunos para o Encontro de Profissões é parte essencial do projeto. Antes do evento, os estudantes participam de momentos de orientação com o SOEP, nos quais recebem informações sobre como aproveitar melhor a feira, quais perguntas podem fazer e como refletir sobre seus interesses e dúvidas.

Foco no interesse dos alunos e as tendências do mercado de trabalho

Para a realização do Encontro de Profissões, o colégio estabeleceu dois pilares principais como critérios: o interesse dos alunos e as tendências do mercado de trabalho.

"Por um lado, ouvimos os estudantes para entender quais áreas despertam maior curiosidade e quais cursos eles já cogitam seguir. Por outro, buscamos contemplar profissões em ascensão, alinhadas às mudanças sociais, tecnológicas e econômicas, garantindo que tenham contato com oportunidades atuais e futuras", detalha Luciana.

Dessa forma, o evento dispõe de uma programação que combina os sonhos e expectativas dos alunos com as demandas reais do mercado, ampliando o repertório de escolhas e fortalecendo a tomada de decisão.

Profissões ligadas à saúde, principalmente Medicina, costumam chamar bastante a atenção dos alunos, assim como cursos de Engenharia e Direito, de acordo com Luciana. “Ao mesmo tempo, cresce o interesse pelas novas carreiras ligadas à tecnologia, como Ciência da Computação, Análise de Dados e áreas digitais. O mais interessante é que, a cada edição do Encontro de Profissões, notamos que os estudantes se permitem explorar diferentes possibilidades, ampliando seu repertório e enxergando que existem muitos caminhos possíveis para o futuro”, acrescenta.

O Colégio busca, ainda, incluir profissões que fogem um pouco do eixo mais tradicional: Os alunos têm contato com áreas ligadas à comunicação digital, como produção de conteúdo e influência digital, além de profissões ligadas a design, moda e até esportes, por exemplo.

A feira também vai além dos estandes tradicionais, estabelecendo contato direto com as instituições de ensino. Além disso, são oferecidas palestras temáticas para os pais e atividades interativas que promovem maior imersão no universo acadêmico e profissional.

"Optamos por incluir essas experiências porque acreditamos que o aprendizado acontece de forma mais significativa quando o estudante pode vivenciar, dialogar e experimentar. Dessa forma, a feira não se limita a apresentar opções de cursos, mas se transforma em um espaço de inspiração, autoconhecimento e preparação para o futuro", destaca Luciana.

Mecanismo para reduzir a ansiedade

A psicóloga ressalta que o Encontro de Profissões tem um impacto bastante positivo na redução dos alunos em relação ao vestibular e à escolha profissional. "Isso acontece porque o projeto oferece informação de qualidade, contato direto com universidades e profissionais, e oportunidades de reflexão sobre aptidões e interesses", acrescenta.

O acesso a esse repertório funciona como um mecanismo para tranquilizar os estudantes e proporcionar mais segurança para tomar decisões. "Eles compreendem melhor suas opções e percebem que não estão sozinhos nesse processo, pois a escola e a família caminham juntos nesse apoio", destaca Luciana.

Parte de um processo contínuo de escolhas

Para o GGE, a escolha da carreira é apenas um passo de um processo contínuo. Por isso, o colégio oferece acompanhamento ao longo de todo o Ensino Médio. Após a feira, o SOEP realiza atividades de devolutiva, atendimentos individuais, nos quais os estudantes podem refletir sobre o que vivenciaram e aprofundar suas dúvidas. Além disso, há a aplicação de testes vocacionais e visitas a universidades.

“Dessa forma, a feira é apenas um dos marcos de um trabalho mais amplo, no qual a escola busca garantir que cada aluno se sinta orientado, seguro e confiante para tomar decisões sobre sua trajetória acadêmica e profissional”, destaca.

Escolha assertiva

A aluna Ana Mell Rufino Silva Alves é uma das impactadas positivamente pelo Encontro de Profissões. "Consegui aprender e entender diversos aspectos importantes para chegar ao meu objetivo, além de receber dicas sobre o mercado de trabalho", conta a estudante que pretende cursar Medicina.

Ela afirma também que o conselho mais importante recebido nesse processo foi a importância da persistência para continuar focada, apesar das adversidades.

"O Encontro me ajudou a relacionar as disciplinas e a realisade de forma mais clara, tornando mais fácil compreender a relevância de aprender não somente a teoria, mas também como ela se aplica no dia a dia", finaliza.