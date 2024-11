Redação nota mil no ENEM! Conheça o Projeto L.E.R., do Colégio GGE

O ENEM 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) foi realizado nos dias 3 e 10 de novembro para estudantes de todo o Brasil.

Ao todo, os candidatos enfrentaram 180 questões objetivas, além de uma redação dissertativo-argumentativa.

No vestibular, o poder de interpretação é crucial, além do desenvolvimento de estratégias de leitura e escrita.

Para melhor preparar os alunos, o Colégio GGE criou o Projeto L.E.R. Com ele, os estudantes aprendem, desde o início da fase escolar, a melhor interpretar textos e a criar um hábito saudável de leitura.

A professora de Português do Ensino Fundamental e de Redação do Ensino Médio - do Colégio GGE - , Hadassa Batista, concedeu entrevista ao NE10 para explicar sobre os benefícios da iniciativa.

1) Como funciona o Projeto L.E.R e qual o objetivo?



A sigla L.E.R. representa o Programa de Leitura, Escrita e Reescrita do Colégio GGE.

O programa contempla uma série de iniciativas, como a Ciranda Literária, os paradidáticos e o RediGGE, tendo como objetivo desenvolver competências e habilidades específicas de linguagens nos alunos, de acordo com cada faixa etária.

2) Como você acredita que o Projeto pode ajudar na preparação para o vestibular?

Quando trabalhamos o processo de escrita em cada fase dos estudantes, direcionamos nosso foco de forma específica, respeitando as particularidades das faixas etárias.

Isso possibilita que o aluno desenvolva e aprimore competências e habilidades que serão necessárias para as séries posteriores, incluindo o vestibular.

O ENEM é uma culminância de tudo que o aluno vivenciou ao longo da vida acadêmica. Com um olhar atento para cada série, o GGE tem um longo trabalho de construção do conhecimento, sem pular etapas.



Alunos do GGE celebram aprovações em cursos - Cortesia/GGE

3) Você pode exemplificar as atividades trabalhadas em cada faixa etária?



O nosso Projeto inicia nas turmas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, com a Ciranda Literária. Nela são realizadas trocas de livros entre os alunos durante todo o ano, junto ao compartilhamento de histórias e vivências de livros.

Já para as turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II, os alunos são estimulados a realizarem a leitura de um livro por unidade, totalizando quatro livros durante o ano.

No Fundamental II e também no Ensino Médio, temos o RediGGE, que é um concurso mensal de redações, reconhecido por resultar em boas notas nas redações do Enem.

Nesse projeto, os alunos recebem dicas dos professores sobre elaborar um bom texto. As melhores redações são premiadas, motivando os alunos à prática da dissertação.

4) Qual é o grande diferencial do L.E.R para o ENEM? Ele pode ajudar a alcançar a tão sonhada redação nota mil?



O projeto L.E.R. auxilia os nossos alunos a desenvolverem o processo crítico de refletir sobre temas sociais e entender o papel dele como cidadão capaz de interferir nessa realidade.

5) Qual é a importância de manter uma leitura ativa desde a infância?



A leitura é como um exercício para o nosso cérebro. Logo, cultivar o hábito desde a infância possibilita aos nossos alunos desenvolver, desde cedo, habilidades importantes como a criatividade, o senso crítico e a própria escrita.

6) Como você acha que o programa ajuda a melhorar a interpretação de texto dos alunos, crucial para o ENEM?



Para uma boa interpretação, o aluno deve ter uma vida de contato com textos e ser estimulado a compreender as estratégias de leitura desde cedo.

E é exatamente isso que trabalhamos com os nossos alunos, pois não apenas os incentivamos a ler, mas viabilizamos o processo de leitura e interpretação textual em sala de aula, por meio de atividades escritas, debates, interpretação de textos escritos e imagéticos, interdisciplinaridade e trabalhos que mantêm relação com a temática dos livros.

Assim, os alunos chegam ao ENEM preparados para interpretarem os diferentes textos apresentados por já terem essa prática desde a Educação Infantil.

Sobre o Colégio GGE

O GGE tem como prioridade incentivar a prática da escrita e da leitura entre os alunos desde a Educação Infantil.

Em séries mais avançadas, a instituição passar a estimular o exercício contínuo da redação, fornecendo feedback constante aos estudantes conforme as necessidades individuais.

Ao todo, há um total de sete unidades do colégio, sendo quatro espalhadas na Região Metropolitana do Recife e outras três nas regiões de Caruaru, Petrolina e João Pessoa (Paraíba). Juntas, elas somam mais de 6 mil alunos, que cursam da Educação Infantil ao Ensino Médio.

