Redação do SSA 3: o que a UPE exige do aluno na produção textual

Passado o Enem, os terceiranistas do Ensino Médio focam no SSA 3 (Sistema Seriado de Avaliação), da Universidade de Pernambuco. Uma das provas mais temidas é a de redação, que tem critérios diferentes do exame nacional.

A professora de redação do Colégio GGE Fernanda Nascimento ressalta que a produção textual da UPE compõe uma nota independente. “Então, o aluno que domina bem o texto tende a passar na frente dos concorrentes. Principalmente o estudante que não é da área de humanas, que, ao entender que a redação é um diferencial, pode garantir a entrada em cursos mais concorridos.”

Competências do SSA

De acordo com Fernanda, a redação do candidato será analisada considerando cinco competências e que não há exigência de proposta de intervenção - diferentemente do Enem, que tem uma competência voltada apenas para a resolução das questões relacionadas ao tema.

“O aluno já está acostumado a fazer a conclusão nesse formato, e é comum que inclua a proposta de intervenção, pois temas sociais com problematização são frequentes no SSA. Ou seja, aquele aluno que domina bem a estrutura para o Enem tende a ter um desenvolvimento textual muito bom no SSA”, ressalta.

A professora explica que o primeiro critério avalia a interpretação do tema e se o texto é fiel aos eixos temáticos indicados. “Nos últimos anos, as frases temáticas têm sido bem longas, exigindo que o aluno desenvolva todos os seus eixos”, detalha.

A segunda competência, conforme descreve Fernanda, analisa a apropriação das características linguísticas textuais e discursivas do gênero argumentativo. “É a estrutura em introdução, desenvolvimento, conclusão, e o diferencial do SSA, que é a apresentação do título. O aluno tem que demonstrar que ele consegue desenvolver o gênero de acordo com o que é esperado.”

Já o terceiro critério pede que o candidato “mobilize informações dos textos motivadores e de seu conhecimento de mundo”. “A autoria é extremamente valorizada na prova do SSA. O aluno pode partir do que tem no texto motivador (que são menos textos do que no Enem), mas não deve se restringir a ele, nem trazer apenas conhecimento clichê e decorado”, pontua Fernanda.

A professora afirma que, na competência 4, os estudantes devem articular a construção da textualidade a partir de mecanismos gramaticais e lexicais. “Será analisado o uso dos conectivos, retomadas e antecipações, avaliando a própria articulação linguística do texto.”

Já a quinta competência consiste no domínio das regularidades próprias de um texto escrito monitorado no que diz respeito à norma de referência do português brasileiro. “Funciona como a competência 1 do Enem, focada no domínio da norma-padrão do português brasileiro, apenas com uma expressão diferente.”

“O aluno que entende as competências tem um desempenho melhor. Eu costumo dizer que quem entra no jogo sabendo as regras tem mais chance de vencer”, reforça Fernanda.

Diferenças e semelhanças com o Enem



A especialista destaca que a diferença do SSA em relação ao Enem já começa pelo título: “A UPE exige um título, que vale meio ponto. Então, se o aluno esquecer de colocar, a nota máxima dele será 9,5”, explica.

Fernanda afirma que o gênero da produção textual do SSA também é dissertativo-argumentativo, e o candidato tem de delimitar uma tese, defender um ponto de vista por meio de argumentos bem embasados e desenvolver uma coerência argumentativa.

A professora enfatiza que os corretores da redação do SSA são mais maleáveis em relação aos desvios gramaticais e a questões da norma-padrão que ainda não são consenso. “Por exemplo, o uso de pronomes em relação à próclise e à ênclise é mais flexível. A banca pode aceitar, enquanto o Enem é mais rigoroso na parte gramatical.”

Outro contraste é que a UPE é mais flexível em relação ao uso dos conectivos. “Não é necessário um uso tão expressivo dos operadores argumentativos como no Enem, que é uma competência fundamental (e que, por coincidência, corresponde à competência 4 do SSA)”, ressalta.

Fernanda pede que os estudantes tenham uma atenção especial à autoria: “Nesse caso, o SSA é mais exigente. Ele requer um pensamento mais crítico, autoral, sem clichês e sem repertórios decorados. A banca busca um raciocínio mais pessoal e individual, diferente da repetição de fórmulas prontas que a maioria dos alunos costuma utilizar.”

Repertório coringa

A professora desaconselha o uso de repertório coringa. “Eles não encaixam bem no texto e são forçados. Além disso, como o SSA é uma prova de nível estadual, há menos textos para serem corrigidos e isso faz com que fique muito mais visível quando esses repertórios são utilizados porque a quantidade de corretores é muito menor”, explica.

“O risco de utilizar esse tipo de estratégia é sofrer uma penalização desnecessária porque tem tantos elementos interessantes que podem ser usados”, enfatiza.

Últimas dicas

Fernanda também elenca as principais dicas para a hora da prova: “Tomar cuidado, revisar o texto e não deixar de fazer um rascunho. É importante fazer o rascunho até para uma possível necessidade de uma troca de ideia que às vezes acontece no meio da redação, assim, é possível ter uma ideia melhor e voltar para atualizar alguma informação.”

Ela também pede que o candidato se esforce para ser autoral e não esqueça de criar um título. É obrigatório que o título seja coerente, mesmo que não precise ser criativo ou inovador. “Pode ser apenas a seleção de duas ou três palavras do tema, que geralmente é mais longo. Lembre que há uma caixa de títulos separada para que o aluno não comprometa as 30 linhas do corpo do texto”, finaliza.

Quando é o SSA 3?

A terceira etapa do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) acontece nas manhãs dos dias 23 e 30 de novembro de 2025.

No primeiro dia, candidatos realizam as provas de Redação, Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. No domingo seguinte, alunos respondem questões de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

A classificação no SSA é feita pela média dos três anos de seleção e seus respectivos pesos. A 1ª fase tem peso 3, a segunda tem peso 3, e a última fase peso 4.