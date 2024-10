Enem: GGE lidera em notas máximas na era de Inteligência Artificial

"A tecnologia move o mundo". Com essa frase, Steve Jobs, o fundador da Apple, previu parte da história que ainda seria escrita pela humanidade. Em quase todas as áreas da vida, a tecnologia avançou para se fazer presente, e nas salas de aula não é diferente.



De fato, a educação digital é uma realidade cada vez mais percebida no Brasil. Inclusive, o levantamento TIC Educação 2023, organizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), expôs que 62% das escolas do país usam ao menos uma plataforma educacional para incrementar os estudos, como Zoom, Microsoft Teams ou Google Classroom.

Em se tratando das ferramentas geridas pela Inteligência Artificial (IA), essas fazem parte do cotidiano das instituições e podem trazer benefícios significativos às práticas pedagógicas, desde que utilizadas de maneira correta. Esse é justamente o cenário em que o Colégio GGE está inserido.

A instituição soma 26 anos de história e iniciou um novo capítulo junto aos avanços tecnológicos, profundamente marcado pela IA. O GGE encontrou uma "solução perfeita" para o seguinte dilema: "Como garantir uma educação ética e de qualidade na era de avanço da Inteligência Artificial?".

Prova disso é que no ano de 2023, o Colégio obteve destaque absoluto nas aprovações em universidades públicas através do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e do SSA (Sistema Seriado de Avaliação).

Ao todo, foram 308 aprovações pelo SISU, com 27 no Top 3 dos primeiros lugares de cursos. Na redação do ENEM, 153 alunos do 3° ano obtiveram nota acima de 900.

Além disso, 117 alunos conquistaram vagas na UPE (Universidade de Pernambuco) pelo SSA. Já em Medicina, um dos cursos mais concorridos, 123 alunos foram aprovados, entre instituições públicas e particulares.

O melhor resultado de Pernambuco.

GGE e IA: a dupla perfeita para a redação do Enem 2024

No dia a dia dos alunos, os docentes ensinam aos jovens a utilizar as tecnologias de maneira ética para complementar ao processo de aprendizagem, sem substituir o papel fundamental dos educadores.

Por exemplo, fora da sala de aula, a IA pode adaptar o conteúdo ensinado de acordo com as necessidades e o ritmo de cada aluno. Assim, o estudante recebe uma experiência personalizada, melhorando o desempenho escolar. E na preparação para o Enem 2024, não é diferente.

"Nós orientamos cada aluno a utilizar a IA da melhor maneira. Por exemplo, no ChatGPT, eles podem ter um suporte. É possível escolher um dos temas sugeridos em sala para a redação do Enem e solicitar ao Chat alguns exemplos de textos e repertórios socioculturais", explica a professora de redação Fernanda Nascimento.

A tecnologia também pode ser aliada na correção das produções textuais. A saber, em um mês de férias, o aluno pode solicitar ajuda ao Chat, sem precisar esperar a volta às aulas.

"O estudante pode enviar o texto feito ao ChatGPT ou outra ferramenta de IA e pedir para a plataforma realizar a correção no modelo do Enem, nos moldes do SSA ou em qualquer outro modelo que ele deseje", complementa Fernanda.

A principal orientação é que o discente solicite sempre "sugestões para acrescentar o trabalho e não para que o trabalho seja feito pela IA".

Redação nota mil e o projeto RediGGE



Desde muito cedo, o GGE prepara os alunos para alcançar a nota mil na redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Para isso, criou-se o Projeto RediGGE, sob comando da professora Fernanda. Nele, os alunos - do 6° ano do Ensino Fundamental ao 3° ano do Ensino Médio - produzem mensalmente uma redação.

As produções englobam temas diferentes, que estão dentro de um mesmo assunto. Para incentivar a participação, o programa funciona como uma espécie de "concurso interno" entre os estudantes.

Além disso, o RediGGE busca treinar o aluno para dois vestibulares ao mesmo tempo, o Enem e o SSA (Sistema Seriado de Avaliação), da UPE (Universidade de Pernambuco).

O RediGGE tem uma particularidade. Nós solicitamos uma redação dentro do modelo do Enem, mas com a exigência de um título, seguindo uma especificidade do SSA. Com isso, o aluno treina para as duas redações de forma sistemática, constante e continua. Soma-se a isso as provas que são aplicadas regularmente na escola e as redações solicitadas em sala de aula", destaca a professora Fernanda

IAliada dos professores

Da mesma maneira, essa tecnologia generativa tem o potencial de fornecer uma ampla gama de recursos educacionais, como tutoriais e simuladores. Isso enriquece a experiência do ensino através de ferramentas adicionais para explorar o conteúdo de maneira diversa.

A IA também é uma grande aliada dos professores do GGE, que podem utilizar recursos educacionais para aumentar a motivação dos alunos e o interesse pela educação. Através de jogos educacionais e plataformas interativas nas salas de aula, o aprendizado torna-se mais envolvente, engajado e divertido.

