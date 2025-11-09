CONTEÚDO

Redação do Enem 2025: o que a banca exige do aluno com o tema sobre perspectivas do envelhecimento

Tema da redação deste ano foi "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". Candidatos tinham que escrever até 30 linhas

Paloma Xavier
Paloma Xavier
Publicado em 09/11/2025 às 19:44 | Atualizado em 11/11/2025 às 17:12
Freepik
A prova de Redação é aplicada no primeiro dia do Enem FOTO: Freepik

Chegou o dia da tão aguardada prova de Redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Neste ano, estudantes de todo o Brasil produziram um texto sobre "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". 

O eixo temático não é novidade nas escolas e nos cursinhos, mas é preciso estar atento ao que a banca exige. Isso pode ser feito através das palavras-chave no tema e dos textos motivadores.

A professora de redação do GGE Fernanda Nascimento afirma que os textos motivadores direcionam para uma abordagem que problematize a visão ultrapassada de que ser idoso é sinônimo de ser inútil e improdutivo. Além disso, destaca que a banca do Enem espera que os alunos abordem o futuro.

“Tendo acesso apenas à frase temática, a palavra 'perspectiva' remete ao futuro. Nesse caso, espera-se que o aluno problematize a questão, por meio de aspectos sociais, econômicos, culturais, políticos, etc. Por fim, as perspectivas serão apontadas com mais clareza na proposta de intervenção, que é algo diretamente articulado ao futuro”, explica.

Competências

A professora destaca que a redação do Enem é avaliada por cinco competências, totalizando mil pontos - cada uma pode atingir a nota máxima de 200 pontos. São elas:

1 - Correção gramatical;
2 - Adequação ao tema, ao gênero e o uso de repertório sociocultural;
3 - Qualidade argumentativa;
4 - Coesão textual;
5 - Propostas de intervenção.

Fernanda chama a atenção para as Competências 2 (C2) e 3 (C3). A C2 avalia o uso de repertório sociocultural (conhecimentos de áreas como História e Filosofia), que é essencial para legitimar a tese do candidato. Em seguida, a C3 analisa a qualidade argumentativa, verificando a seleção, organização e defesa coerente das informações em favor do ponto de vista.

A professora afirma que filmes em evidência, como "O Agente Secreto" do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, são um repertório útil para a redação. Isso porque Tânia Maria, intérprete de Dona Sebastiana, é uma senhora de 78 anos que está no começo da sua carreira artística.

“Esse seria um exemplo de quebra de expectativa, visto que o comum é que as pessoas vejam esse período de vida como uma fase de término, não de recomeços. Nesse caso, é um exemplo real de que o idoso é completamente capaz de ser autônomo, independente e adaptável às mudanças, sejam elas externas ou internas”, explica.

Outra obra cinematográfica que pode ser utilizada é "O Último Azul", dirigido também pelo pernambucano Gabriel Mascaro. "No filme, há a representação de um futuro distópico em que as pessoas velhas são descartadas, dando lugar aos mais jovens para manter a produtividade econômica, revelando o etarismo", explica a professora.

Fernanda também remete aos clássicos para exemplificar a riqueza do repertório: “No conto Rapunzel, por exemplo, a madrasta da protagonista, Gothel, tem como objetivo manter-se jovem e bela (uma característica, inclusive, associada à juventude). Para alcançar seu propósito, ela sequestra Rapunzel e a mantém isolada para aproveitar-se do seu poder.”

“E na animação infantil "Up: Altas aventuras", percebemos o tratamento desrespeitoso direcionado ao idoso, ao questionar o poder de decisão sobre Sr. Fredericksen sobre sua própria vida”, complementa.

A professora tranquiliza os candidatos que ficam inseguros em relação ao tipo de repertório utilizado na redação: “Não tem prioridade por tipo de repertório, o corretor avalia a pertinência do que foi utilizado. Não tem diferença se um aluno apresenta uma citação de um filósofo, um contexto histórico, uma série ficcional ou uma citação. Não tem diferença de peso, o que é avaliado é como esse conhecimento foi articulado em defesa do ponto de vista do estudante.”

Proposta de intervenção

Fernanda ressalta que os textos motivadores da redação tendem a direcionar o candidato a problematizar a visão ultrapassada que associa a velhice à inutilidade e à improdutividade. Essa abordagem crítica serve como base sólida para o desenvolvimento da argumentação e para a formulação das propostas de intervenção.

“A ideia é fazer propostas que possibilitem uma mudança de perspectiva social para que o idoso seja, de fato, integrado. Poderiam ser criados programas de incentivo à reinserção no mercado de trabalho ou de saúde para dar suporte aos que necessitam”, finaliza.

Temas da redação do Enem dos últimos 10 anos

  • 2024 - Desafios para a valorização da herança africana no Brasil
  • 2023 - Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil
  • 2022 - Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil
  • 2021 - Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil (tema do Enem impresso e digital)
  • 2020 - O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira (tema do Enem impresso)
  • 2020 - O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil (tema do Enem digital)
  • 2019 - Democratização do acesso ao cinema no Brasil
  • 2018 - Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na Internet
  • 2017 - Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil
  • 2016 - Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil
  • 2015 - A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

enem JC360 redação

