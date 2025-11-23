SSA: Confira os cursos mais concorridos no ingresso tradicional da UPE

A Universidade de Pernambuco (UPE) segue como uma das instituições mais desejadas do estado. Com a divulgação da concorrência para a terceira fase do seu Sistema Seriado de Avaliação (SSA), o termômetro da disputa por uma vaga na graduação revelou mais uma vez o grande interesse dos estudantes em áreas específicas.

O número de inscritos no SSA 3 neste ano foi de 14.416. Serão disponibilizadas 1.810 vagas para 58 cursos, distribuídos pelos 12 campi da instituição.

Para o Processo de Ingresso 2026 (que utiliza as provas do SSA), o ingresso tradicional, que corresponde às vagas ofertadas pelo SSA, demonstrou um acirramento em carreiras da saúde, jurídicas e de tecnologia.



Cursos mais concorridos do SSA/UPE

Ampla concorrência

Terapia Ocupacional (Campus Santo Amaro) - 67,17 candidatos por vaga Direito (Campus Benfica) - 55,87 candidatos por vaga Medicina (Campus Garanhuns) - 39,58 candidatos por vaga

Vagas para ações afirmativas - A1

Terapia Ocupacional (Campus Santo Amaro) - 34 candidatos por vaga Psicologia (Campus Garanhuns) - 24,67 candidatos por vaga Medicina (Campus Serra Talhada) - 22 candidatos por vaga

Vagas para ações afirmativas - A2

Engenharia de Software (Campus Garanhuns) - 17 candidatos por vaga Direito (Campus Benfica) - 15,50 candidatos por vaga Psicologia (Campus Garanhuns) - 15 candidatos por vaga

Vagas para ações afirmativas - A3

Terapia Ocupacional (Campus Santo Amaro) - 38 candidatos por vaga Pedagogia (Campus Mata Norte) - 19,67 candidatos por vaga Odontologia (Campus Arcoverde) - 19 candidatos por vaga

Vagas para ações afirmativas - A4

Medicina (Campus Serra Talhada) - 14 candidatos por vaga Direito (Campus Benfica) - 11,50 candidatos por vaga / Medicina (Campus Garanhuns) - 11,50 candidatos por vaga Terapia Ocupacional (Campus Santo Amaro) - 11 candidatos por vaga



SSA 3

No Processo de Ingresso 2026 da UPE, que utiliza as notas do SSA, mais de 14 mil estudantes concorrem às 1.810 vagas nos 58 cursos de graduação distribuidos pelos 12 campi da instituição.

Neste primeiro dia de avaliação do SSA 3 (23), candidatos realizam as provas de Redação, Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. No próximo domingo (30), alunos respondem questões de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

A classificação no SSA é feita através da média dos três anos de seleção e seus respectivos pesos. A 1ª fase tem peso 3, a segunda tem peso 3, e a última fase peso 4.