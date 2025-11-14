Razões e proporções: o que revisar antes do segundo dia do Enem 2025

Com a aproximação do segundo dia do Enem 2025, muitos estudantes intensificam a revisão dos conteúdos de Matemática.
Entre os temas mais recorrentes no exame estão razões e proporções, base de grande parte dos problemas práticos presentes na prova.
Os itens desse eixo costumam abordar situações cotidianas, exigindo interpretação e aplicação correta dos conceitos.
Um dos tópicos fundamentais é a regra de três, frequentemente utilizada em perguntas que envolvem comparação de grandezas, variações diretas ou inversamente proporcionais e cálculos de tempo, distância e consumo.
Outro ponto importante é o estudo de porcentagem, presente em gráficos, tabelas, juros simples, acréscimos e descontos. Esse conteúdo aparece não apenas de forma isolada, mas também combinado com outros conceitos, como estatística básica ou escalas.
Falando em escalas, esse é outro tema que merece atenção. As questões podem envolver mapas, plantas, desenhos técnicos ou representações reduzidas e ampliadas, exigindo compreensão das proporções utilizadas.
Já o conceito de razão, essencial para interpretar comparações entre quantidades, também se faz presente em problemas que envolvem densidade, velocidade, concentração de soluções e relações numéricas diversas.
Para uma revisão eficiente, especialistas recomendam:
- Revisar exercícios das últimas edições do Enem.
- Treinar conversão de unidades.
- Relembrar como identificar quando as grandezas são proporcionais ou inversamente proporcionais.
- Praticar questões que combinem razão, proporção e porcentagem no mesmo enunciado.
O segundo dia de provas do Enem 2025 será decisivo para muitos candidatos, e dominar esses conceitos pode fazer diferença no resultado final.