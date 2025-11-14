ENEM 2025

Razões e proporções: o que revisar antes do segundo dia do Enem 2025

Conteúdos como regra de três, escalas, porcentagem e variação proporcional são essenciais para garantir um bom desempenho na prova de Matemática.

Publicado em 14/11/2025 às 17:55
Imagesrouges/Istock
Sphere on Scale, conceito de Economia equilibrada. FOTO: Imagesrouges/Istock

Com a aproximação do segundo dia do Enem 2025, muitos estudantes intensificam a revisão dos conteúdos de Matemática.

Entre os temas mais recorrentes no exame estão razões e proporções, base de grande parte dos problemas práticos presentes na prova.

Os itens desse eixo costumam abordar situações cotidianas, exigindo interpretação e aplicação correta dos conceitos.

Um dos tópicos fundamentais é a regra de três, frequentemente utilizada em perguntas que envolvem comparação de grandezas, variações diretas ou inversamente proporcionais e cálculos de tempo, distância e consumo.

Outro ponto importante é o estudo de porcentagem, presente em gráficos, tabelas, juros simples, acréscimos e descontos. Esse conteúdo aparece não apenas de forma isolada, mas também combinado com outros conceitos, como estatística básica ou escalas.

Falando em escalas, esse é outro tema que merece atenção. As questões podem envolver mapas, plantas, desenhos técnicos ou representações reduzidas e ampliadas, exigindo compreensão das proporções utilizadas.

Já o conceito de razão, essencial para interpretar comparações entre quantidades, também se faz presente em problemas que envolvem densidade, velocidade, concentração de soluções e relações numéricas diversas.

Para uma revisão eficiente, especialistas recomendam:

  • Revisar exercícios das últimas edições do Enem.
  • Treinar conversão de unidades.
  • Relembrar como identificar quando as grandezas são proporcionais ou inversamente proporcionais.
  • Praticar questões que combinem razão, proporção e porcentagem no mesmo enunciado.

O segundo dia de provas do Enem 2025 será decisivo para muitos candidatos, e dominar esses conceitos pode fazer diferença no resultado final.

