O que revisar em probabilidade e estatística para o segundo dia do Enem 2025

Com a aproximação do segundo dia do Enem 2025, muitos candidatos voltam a atenção para os conteúdos de Matemática, área que costuma apresentar questões de diferentes níveis de complexidade.

Entre os temas mais recorrentes, probabilidade e estatística aparecem todos os anos no exame, cobrando interpretação de gráficos, análise de situações-problema e cálculos básicos de forma contextualizada.

Para ajudar na reta final de preparação, estudantes e professores destacam os pontos que merecem revisão imediata — especialmente para quem quer garantir um bom desempenho.

Probabilidade: o que costuma cair

As questões de probabilidade geralmente apresentam cenários simples, mas exigem atenção à leitura. Entre os tópicos que valem reforço estão:

Cálculo de eventos simples e compostos: probabilidade de ocorrer um resultado específico ou uma combinação de resultados.

probabilidade de ocorrer um resultado específico ou uma combinação de resultados. Noções de espaço amostral: como identificar o total de possibilidades e como isso influencia o cálculo final.

como identificar o total de possibilidades e como isso influencia o cálculo final. Probabilidade condicional: situações em que o resultado depende de uma condição prévia, muito comum em problemas envolvendo sorteios, urnas e pesquisas.

situações em que o resultado depende de uma condição prévia, muito comum em problemas envolvendo sorteios, urnas e pesquisas. Interpretação de situações cotidianas: o Enem costuma contextualizar com jogos, pesquisas e atividades do dia a dia.

Estatística: foco em leitura e interpretação

Já em estatística, o exame dá prioridade à análise de dados. É essencial revisar:

Média, mediana e moda: conceitos básicos frequentemente associados a tabelas e gráficos.

conceitos básicos frequentemente associados a tabelas e gráficos. Porcentagens e variações: presentes em questões que relacionam crescimento, redução e comparações entre dados.

presentes em questões que relacionam crescimento, redução e comparações entre dados. Desvio padrão e dispersão: embora menos recorrentes, podem aparecer em perguntas sobre distribuição de valores.

embora menos recorrentes, podem aparecer em perguntas sobre distribuição de valores. Gráficos e tabelas: histogramas, gráficos de setores e de barras exigem interpretação rápida e precisa.

Revisão final deve priorizar questões práticas

Professores recomendam que os candidatos resolvam exercícios dos últimos anos, já que a prova costuma manter o estilo. Além disso, revisar fórmulas básicas e treinar a interpretação dos enunciados pode ajudar a evitar erros comuns.

O segundo dia do Enem 2025, que acontece no próximo domingo, trará 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza. A prova terá duração de 5h.

