O que revisar em Matemática para o segundo dia do Enem 2025

Funções, geometria, estatística e raciocínio lógico estão entre os temas mais cobrados na prova; veja como reforçar os estudos antes do exame.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 10/11/2025 às 18:04
Divulgação
Matemática do cotidiano e fórmulas básicas: veja dicas para prova do Enem FOTO: Divulgação

O segundo dia de provas do Enem 2025 está se aproximando e, com ele, o desafio das áreas de Matemática e Ciências da Natureza.

Para os candidatos que desejam garantir uma boa pontuação, é hora de revisar os principais tópicos cobrados historicamente na disciplina de Matemática.

Os conteúdos mais recorrentes incluem funções (do 1º e 2º grau, exponenciais e logarítmicas), geometria plana e espacial, probabilidade e estatística, além de razões e proporções.

Questões que envolvem interpretação de gráficos, tabelas e situações cotidianas também são destaque, exigindo atenção à leitura e ao raciocínio lógico.

Especialistas recomendam revisar porcentagem, regra de três, escalas, áreas e volumes, além de treinar com questões de provas anteriores, que ajudam a identificar padrões e compreender a lógica do exame.

Outro ponto importante é o controle do tempo: o segundo dia tem 5 horas de duração, e a prova conta com 90 questões — 45 de Matemática e 45 de Ciências da Natureza.

Por isso, saber identificar quais perguntas resolver primeiro pode fazer a diferença no desempenho final.

O Enem 2025 é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo usado em processos seletivos de universidades públicas e privadas, além do Sisu, Prouni e Fies.

