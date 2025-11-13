ENEM 2025

O que revisar em funções para o segundo dia do Enem 2025

Veja os conceitos essenciais de funções do 1º e 2º graus, gráficos, equações e aplicações no cotidiano para garantir segurança no segundo dia do Enem

Jefferson Albuquerque
Publicado em 13/11/2025 às 19:10
Imagem ilustrativa FOTO: wildpixel/Istock

As funções do 1º e 2º graus aparecem religiosamente no Enem e sempre rendem aquelas questões que, à primeira vista, parecem simples, mas escondem pegadinhas.

Para chegar ao segundo dia de provas mais seguro, vale dar uma última revisada nos pontos essenciais — aqueles que realmente podem fazer diferença no resultado.

Comece pelas funções do 1º grau, revisando a famosa fórmula f(x) = ax + b, entendendo o significado de cada elemento: o coeficiente angular, que indica o crescimento ou decrescimento da função, e o coeficiente linear, que mostra onde a reta corta o eixo y.

Também vale treinar a interpretação de gráficos, já que o Enem adora relacionar situações reais com o comportamento de uma reta.

Já nas funções do 2º grau, revise a estrutura f(x) = ax² + bx + c, identificando como o valor de a determina a abertura da parábola e como calcular vértice, raízes e eixo de simetria.

Problemas envolvendo máximos e mínimos são campeões de presença, especialmente aqueles que colocam o estudante diante de situações práticas, como lucros, áreas e movimentos.

Além disso, preste atenção às relações entre coeficientes e às formas de resolver equações — seja por fórmula de Bhaskara, fatoração ou completamento de quadrado. O importante é saber escolher o método mais rápido e funcional durante a prova.

E um lembrete precioso: o Enem costuma misturar Matemática com contexto. Então, revisar funções aplicadas ao cotidiano — desde tarifas de transporte até variações de temperatura — pode te dar vantagem na hora de interpretar os enunciados.

Com esses pontos bem fixados, você chega ao segundo dia do Enem 2025 com muito mais preparo para encarar funções sem medo.

