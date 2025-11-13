ENEM 2025

O que revisar em gráficos e tabelas para o segundo dia do Enem 2025

Entenda os tipos de gráficos cobrados no Enem, como interpretar dados, evitar erros e treinar leitura visual para a prova de Matemática e Ciências.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 13/11/2025 às 18:54
Ronstik/Istock
data analytics - business graphs and charts FOTO: Ronstik/Istock

A interpretação de gráficos e tabelas é uma das habilidades mais cobradas no segundo dia do Enem, especialmente nas provas de Matemática e Ciências da Natureza.

Para quem quer garantir uma boa pontuação, entender como ler, comparar e analisar dados visuais é essencial.

Nos próximos dias de estudo, vale revisar os principais tipos de gráficos que costumam aparecer no exame: de barras, de setores (pizza), de linhas, histogramas e gráficos mistos.

Saber identificar tendências, crescimentos, quedas abruptas e relações entre variáveis é fundamental para responder com segurança.

Também é importante praticar a leitura de tabelas, observando unidades de medida, escalas e legendas — detalhes que fazem toda a diferença na hora de interpretar corretamente a informação apresentada. Muitos erros acontecem por falta de atenção a esses elementos.

Leia Também

Outro ponto chave é treinar questões que envolvem proporções, porcentagens, variações e projeções, já que o Enem frequentemente utiliza gráficos como ponto de partida para problemas matemáticos ou análises de fenômenos científicos.

Por fim, familiarize-se com gráficos retirados de jornais, pesquisas e relatórios reais, porque o exame costuma adaptar dados de fontes externas. Quanto mais você treinar com gráficos variados, maior será sua habilidade de leitura visual no dia da prova.

Revisando esses tópicos, você chega ao segundo dia do Enem 2025 com muito mais preparo para interpretar qualquer gráfico que aparecer. Boa sorte nos estudos!

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

Tags

Enem 2025 Matemática

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.