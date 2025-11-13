O que revisar em gráficos e tabelas para o segundo dia do Enem 2025

A interpretação de gráficos e tabelas é uma das habilidades mais cobradas no segundo dia do Enem, especialmente nas provas de Matemática e Ciências da Natureza.

Para quem quer garantir uma boa pontuação, entender como ler, comparar e analisar dados visuais é essencial.

Nos próximos dias de estudo, vale revisar os principais tipos de gráficos que costumam aparecer no exame: de barras, de setores (pizza), de linhas, histogramas e gráficos mistos.

Saber identificar tendências, crescimentos, quedas abruptas e relações entre variáveis é fundamental para responder com segurança.

Também é importante praticar a leitura de tabelas, observando unidades de medida, escalas e legendas — detalhes que fazem toda a diferença na hora de interpretar corretamente a informação apresentada. Muitos erros acontecem por falta de atenção a esses elementos.

Outro ponto chave é treinar questões que envolvem proporções, porcentagens, variações e projeções, já que o Enem frequentemente utiliza gráficos como ponto de partida para problemas matemáticos ou análises de fenômenos científicos.

Por fim, familiarize-se com gráficos retirados de jornais, pesquisas e relatórios reais, porque o exame costuma adaptar dados de fontes externas. Quanto mais você treinar com gráficos variados, maior será sua habilidade de leitura visual no dia da prova.

Revisando esses tópicos, você chega ao segundo dia do Enem 2025 com muito mais preparo para interpretar qualquer gráfico que aparecer. Boa sorte nos estudos!

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem