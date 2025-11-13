Gabarito oficial das provas é divulgado pelo Inep nesta quinta (13); saiba como acessar

O gabarito oficial do primeiro dia do Enem 2025 foi publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta quinta-feira (13).
O material reúne as respostas das questões objetivas aplicadas no último domingo e já pode ser acessado gratuitamente pelos participantes.
De acordo com o Inep, os gabaritos e os cadernos de prova são sempre disponibilizados dentro do prazo previsto no edital, garantindo transparência no processo avaliativo.
A divulgação permite que os candidatos façam uma conferência pessoal do desempenho, embora o resultado oficial só seja liberado após a correção completa, incluindo a redação — que utiliza metodologia própria de avaliação.
Como acessar o gabarito
O documento pode ser consultado no site oficial do Inep, na área dedicada ao Enem. Para acessar:
- Entre na página do Enem no portal do Inep;
- Localize a aba “Provas e Gabaritos”;
- Escolha o seu caderno de prova (cores diferentes têm gabaritos distintos);
- Faça o download do arquivo em PDF.
O gabarito não substitui a nota final do exame, já que o Enem utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), que atribui pesos diferentes conforme o grau de dificuldade das questões.
O segundo dia de aplicação acontece no próximo domingo, quando os participantes responderão às provas de Ciências da Natureza e Matemática.