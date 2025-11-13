ENEM 2025

Gabarito oficial das provas é divulgado pelo Inep nesta quinta (13); saiba como acessar

Documento reúne as respostas das questões objetivas do primeiro dia do Enem 2025 e já está disponível para consulta no portal do Inep.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 13/11/2025 às 18:34
Angelo Miguel/MEC
Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. FOTO: Angelo Miguel/MEC

O gabarito oficial do primeiro dia do Enem 2025 foi publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta quinta-feira (13).

O material reúne as respostas das questões objetivas aplicadas no último domingo e já pode ser acessado gratuitamente pelos participantes.

De acordo com o Inep, os gabaritos e os cadernos de prova são sempre disponibilizados dentro do prazo previsto no edital, garantindo transparência no processo avaliativo.

A divulgação permite que os candidatos façam uma conferência pessoal do desempenho, embora o resultado oficial só seja liberado após a correção completa, incluindo a redação — que utiliza metodologia própria de avaliação.

Leia Também

Como acessar o gabarito

O documento pode ser consultado no site oficial do Inep, na área dedicada ao Enem. Para acessar:

  • Entre na página do Enem no portal do Inep;
  • Localize a aba “Provas e Gabaritos”;
  • Escolha o seu caderno de prova (cores diferentes têm gabaritos distintos);
  • Faça o download do arquivo em PDF.

O gabarito não substitui a nota final do exame, já que o Enem utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), que atribui pesos diferentes conforme o grau de dificuldade das questões.

O segundo dia de aplicação acontece no próximo domingo, quando os participantes responderão às provas de Ciências da Natureza e Matemática.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

Tags

enem Enem 2025

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.